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Кроссовер Renault Austral: новые изображения

28.02.2022 420 0 0

В середине прошлой недели французская компания распространила скетч кроссовера, который приоткрывает новые особенности внешнего вида будущей новинки.

 

Компактный паркетник, который получит новое для бренда имя Austral (от латинского australis, что значит южный), придёт на смену кроссоверу Kadjar. Эта модель в первом и единственном поколении была представлена в 2015 году на Женевском автосалоне, а спустя три года получила рестайлинг. Уже совсем скоро состоится премьера полностью нового Austral, который будет заметно отличаться от предшественника.

Рендер нового Renault Austral

Кроссовер сделан в стиле электрического хэтчбека Megane E-Tech, который представили осенью прошлого года. При этом Austral получит ряд особенностей, среди которых крупная решётка радиатора, которой не обладает новый Megane, и оригинальная графика светодиодных ходовых огней. Сбоку можно отметить горизонтальные выштамповки, расположенные над колёсными арками. Что же касается задней части, то её изображений французская компания пока не публиковала. Но судя по фотографиям закамуфлированных образцов кроссовер получит оригинальные фонари, сделанные во всю ширину кормы.

Рендер нового Renault Austral

Интерьер также будет сделан в стиле Megane E-Tech Electric. Здесь такая же приборная панель диагональю 12,3 дюйма и визуально объединённый с ней 12-дюймовый мультимедийный экран. Кроссовер построен на платформе CMF C/D, которую также использует новый Nissan Qashqai. По имеющейся информации, Austral будет предлагаться в Европе только с гибридными установками. Среди них два «мягких» гибрида, один из которых оснащён турбомотором 1.3 TCe и 12-вольтовым стартер-генератором, второй – турбодвигателем 1.2 TCe и 48-вольтовым стартер-генератором. Будет также полноценный гибрид E-Tech, мощность которого составит 200 л.с.

Премьера новинки состоится 8 марта.

Renault Kadjar
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Renault Kadjar
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Renault Kadjar
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Сегодня в России представлены только более компактные кроссоверы B-класса, самым доступным из которых является Duster – от 1 175 000 рублей (1.6 МТ, 114 л.с., передний привод). Чуть дороже обойдётся Kaptur, цена которого с такой же силовой установкой составляет 1 262 000 рублей. Наконец, самый дорогой паркетник – Arkana, 114-сильная версия которого оценивается минимум в 1 367 000 руб.

Между тем, ранее стало известно о двух новинках Рено 2022 года для России.  

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