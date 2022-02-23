Раскрыт облик нового кроссовера Renault Austral, премьера уже скоро

Ожидается, что в Европе у паркетника будет сразу несколько гибридных версий. О российских перспективах новинки информации по-прежнему нет.

В течение последних двух месяцев компания Renault опубликовала фото замаскированного кросса Austral, изображения салона и тизерный ролик с мелькнувшей в нем моделью без камуфляжа. Теперь же марка поделилась дизайн-скетчем, на котором паркетник запечатлен в полный рост. К слову, эта картинка объявлена финальной перед премьерой: новинку рассекретят онлайн 8 марта текущего года. Напомним, в европейской гамме Renault кроссовер Austral придет на смену так и не ставшему успешным Kadjar.

Внешность получилась довольно эффектной – по крайней мере, на скетче. Renault Austral получил агрессивный передний бампер и рельефный капот, а также фары с диодными «загогулинами» ходовых огней (вообще, вся оптика светодиодная, конечно). На радиаторной решетке красуются вертикальные «штрихи» — такой узор в компании назвали «клетчатым». Наконец, кроссу досталась новая эмблема марки.

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Что же касается интерьера Austral, то его оформили в стиле Megane E-Tech Electric. Цифровая «приборка» (12,3”) и экран мультимедийной системы (12”) визуально выглядят одним целым – в виде перевернутой буквы L: в Renault это считают «монолитным» дисплеем, хотя между экранами расположен вертикальный воздуховод. В центральный тоннель встроен бокс, есть ниша и под тачскрином, также предусмотрены двигающийся центральный подлокотник и электропривод спинки заднего дивана (им можно управлять с помощью кнопки, спрятанной в багажнике).



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Ближайшим родственником Renault Austral является Nissan Qashqai третьей генерации, в основе обеих моделей лежит доработанная платформа CMF C/D (уходящий Kadjar – это родственник предыдущего Кашкая). При этом новинка французской марки крупнее и Ниссана, и Каджара: длина Austral равна 4,51 метра (у Kadjar – 4,42 м, «третьего» Qashqai – 4,49 м).



По предварительной информации, в Европе свежий SUV Рено предложат только с гибридными установками. Будет два «мягких» гибрида – с турбомотором 1.3 TCe и 12-вольтовым стартер-генератором и турбодвижком 1.2 TCe и 48-вольтовым стартер-генератором. На вершине гаммы окажется полноценный гибрид E-Tech мощностью 200 л.с.

Следом за Austral компания Renault выведет на «старосветский» рынок его трехрядного брата – марка уже подтвердила разработку такого SUV. А вот доберутся ли новые кроссоверы до России – пока неизвестно. Ну и добавим, что Renault Kadjar у нас не был представлен.

