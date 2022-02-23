Новинки ×
  • Раскрыт облик нового кроссовера Renault Austral, премьера уже скоро

Раскрыт облик нового кроссовера Renault Austral, премьера уже скоро

23.02.2022 193 0 0

Ожидается, что в Европе у паркетника будет сразу несколько гибридных версий. О российских перспективах новинки информации по-прежнему нет.

 

В течение последних двух месяцев компания Renault опубликовала фото замаскированного кросса Austral, изображения салона и тизерный ролик с мелькнувшей в нем моделью без камуфляжа. Теперь же марка поделилась дизайн-скетчем, на котором паркетник запечатлен в полный рост. К слову, эта картинка объявлена финальной перед премьерой: новинку рассекретят онлайн 8 марта текущего года. Напомним, в европейской гамме Renault кроссовер Austral придет на смену так и не ставшему успешным Kadjar.

Внешность получилась довольно эффектной – по крайней мере, на скетче. Renault Austral получил агрессивный передний бампер и рельефный капот, а также фары с диодными «загогулинами» ходовых огней (вообще, вся оптика светодиодная, конечно). На радиаторной решетке красуются вертикальные «штрихи» — такой узор в компании назвали «клетчатым». Наконец, кроссу досталась новая эмблема марки.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Что же касается интерьера Austral, то его оформили в стиле Megane E-Tech Electric. Цифровая «приборка» (12,3”) и экран мультимедийной системы (12”) визуально выглядят одним целым – в виде перевернутой буквы L: в Renault это считают «монолитным» дисплеем, хотя между экранами расположен вертикальный воздуховод. В центральный тоннель встроен бокс, есть ниша и под тачскрином, также предусмотрены двигающийся центральный подлокотник и электропривод спинки заднего дивана (им можно управлять с помощью кнопки, спрятанной в багажнике).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Ближайшим родственником Renault Austral является Nissan Qashqai третьей генерации, в основе обеих моделей лежит доработанная платформа CMF C/D (уходящий Kadjar – это родственник предыдущего Кашкая). При этом новинка французской марки крупнее и Ниссана, и Каджара: длина Austral равна 4,51 метра (у Kadjar – 4,42 м, «третьего» Qashqai – 4,49 м).

По предварительной информации, в Европе свежий SUV Рено предложат только с гибридными установками. Будет два «мягких» гибрида – с турбомотором 1.3 TCe и 12-вольтовым стартер-генератором и турбодвижком 1.2 TCe и 48-вольтовым стартер-генератором. На вершине гаммы окажется полноценный гибрид E-Tech мощностью 200 л.с.

Следом за Austral компания Renault выведет на «старосветский» рынок его трехрядного брата – марка уже подтвердила разработку такого SUV. А вот доберутся ли новые кроссоверы до России – пока неизвестно. Ну и добавим, что Renault Kadjar у нас не был представлен.

кроссовер авторынок новинки Renault Renault Austral Renault Kadjar

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Peugeot 3008 l с пробегом: очень хороший кузов, внутри которого живут глюки электрики Peugeot в России любят далеко не все. Рассуждают штампами: масло не течёт только из магнитолы, дизайн – на любителя, ремонт – это хроническое состояние, а не процесс. На самом деле, конечно,... 50 0 0 23.02.2022
Статьи / Авто недели Почти полная свобода выбора: стоит ли покупать Hyundai Santa Fe III за 2,3 миллиона рублей Вторичный рынок – штука непредсказуемая. Неделю назад мы выбирали за 2 миллиона кроссовер от Mercedes-Benz, а сегодня посмотрим в сторону корейского автомобиля за те же деньги и почти того... 3675 0 3 22.02.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Opel Astra J Скажем честно: Opel в России не очень любят. Над ним смеются, про него рассказывают анекдоты, качеству юмора которых позавидует Петросян, Мартиросян и прочие их коллеги. Зря, между прочим. Б... 3328 8 2 22.02.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 18853 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 16270 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 15090 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings