Кроссовер Soueast S06 доберётся до российского авторынка в 2026 году

Подробностей об оснащении и комплектациях этого китайского паркетника, предназначенного для РФ, пока нет. Цены тоже станут известны позже.

Бренд Soueast входит в обширный портфель поднебесной группы Chery, нынешние модели этой марки представляют собой автомобили Jetour (тоже принадлежит Чери) с другими логотипами и шильдиками. На российский рынок Soueast вышел в сентябре 2024 года. По подсчётам Автостата, в период с января по ноябрь 2025 года в РФ было реализовано 3635 новых машин этой китайской марки.

Тизер Soueast S06 в РФ

Нынешняя российская линейка марки состоит лишь из двух моделей – паркетника Soueast S07 (он представляет собой обновлённый Jetour X70 Plus) и Soueast S09 («близнец» рестайлингового Jetour X90 Plus). О том, что местный модельный ряд пополнится за счёт ещё одного SUV – Soueast S06 – стало известно ещё в начале текущего года, причём предполагалось, что продажи в РФ стартуют во второй половине 2025-го.

На фото: Soueast S06 (глобальная версия)

Однако новинка запаздывает: как сообщает Автостат со ссылкой на пресс-службу бренда, Soueast S06 появится в продаже на российском рынке в 2026 году, причём более точного срока пока нет. Информация об оснащении, комплектациях, а также ценах этой модели, предназначенной для РФ, появится позже.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Soueast S06 представляет собой посвежевший Jetour Dashing. Ожидается, что у российской версии «шестёрки» внешность и большинство показателей будут такими же как у глобального варианта. Пока что грядущая местная новинка показана лишь на затемнённом тизере. Габаритная длина у мирового SUV составляет 4616 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1685 мм, а расстояние между осями равно 2720 мм.

В моторную гамму глобального Soueast S06 входят бензиновые турбомоторы объёмом 1,5 литра (максимальная мощность – 156 л.с.) и 1,6 литра (197 л.с.). Первый двигатель работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями, а второму положен семиступенчатый робот. На некоторых рынках предлагается также подзаряжаемый гибрид S06DM, который оснащается системой, в основе которой лежит 1,5-литровый турбомотор, его совокупная отдача равна 360 л.с.

На фото: салон Soueast S06 (глобальной версии) 1 / 4 На фото: салон Soueast S06 (глобальной версии) 2 / 4 На фото: салон Soueast S06 (глобальной версии) 3 / 4 На фото: салон Soueast S06 (глобальной версии) 4 / 4

В список оборудования стартового исполнения Soueast S06 для мирового рынка входят: светодиодная оптика, круиз-контроль, информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 12,8 дюйма. Топовому исполнению положены: камеры кругового обзора, дисплей мультимедиа на 15,6 дюйма, подогрев и вентиляция сидений, функция беспроводной зарядки смартфонов, электропривод багажной двери, а также системы автоторможения и удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль.

1 / 2 2 / 2

Можно предположить, что Soueast S06 на российском рынке окажется дешевле по сравнению с уже имеющимися моделями марки. Так, рекомендованная розничная цена стартового паркетника Soueast S07 в РФ составляет 3 099 000 рублей, а за топ-версию просят не менее 3 449 000 рублей. Покупка флагманского Soueast S09 здесь обойдётся в 3 899 000 – 4 099 000 рублей.