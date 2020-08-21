Кроссовер Toyota Urban Cruiser на базе Suzuki раскрыли до премьеры (отличий не так уж и много)

Паркетник с возрожденным именем Urban Cruiser (в 2008-2014 годах в некоторых странах под таким названием продавали хэтчбек «в стиле SUV») представляет собой перелицованную Suzuki Vitara Brezza, и это уже вторая модель, «позаимствованная» Тойотой у Suzuki. Напомним, еще в прошлом году компании объявили о новом этапе своего сотрудничества: японцы решили обменяться силовыми установками и машинами. В том же 2019-м в Индии дебютировал первый продукт бейдж-инжиниринга – хэтчбек Toyota Glanza, то есть Suzuki Baleno с иными эмблемами. В июле этого года в европейской гамме Suzuki появился паркетник Across, он же переделанный RAV4. Ну а Urban Cruiser снова предназначен, прежде всего, для индийского рынка. Ранее Тойота распространила пару картинок своего SUV, теперь же опубликован еще один тизер, плюс компания поделилась свежими подробностями. Одновременно индийские СМИ раздобыли брошюру Урбана, среди счастливчиков оказалось издание Rushlane.

Точной копией Vitara Brezza кроссовер Toyota не стал, тогда как хэтч Glanza почти полностью повторяет исходный Suzuki Baleno. Впрочем, разница между кроссоверами не такая уж существенная, как ожидалось, все перемены – в передней части. Так, у Urban Cruiser иные радиаторная решетка и бампер, иначе оформлены и противотуманки. А вот фары такие же, как у паркетника Suzuki, корма тоже идентична. Зато для модели Тойоты предусмотрен новый цвет кузова – коричневый (у Vitara Brezza такого нет, но при этом исходник может быть окрашен в красный, в отличие от Urban Cruiser). Также для обоих SUV можно выбрать двухцветную окраску. Страницу с габаритами профильные медиа пока не выложили, но они, очевидно, совпадают: длина Vitara Brezza равна 3995 мм («коротышам» в Индии положены налоговые льготы), колесная база – 2500 мм.



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Единственное отличие внутри (кроме эмблемы, конечно) – цвета отделки. У Урбана меньше комплектаций, чем у Vitara Brezza: отказались от самых дешевых (так же Тойота поступила с Glanza). По предварительным данным, уже в «базе» у новинки Toyota имеются мультимедийная система и климат-контроль. В арсенале топ-версии значатся камера заднего вида и круиз-контроль. Кроме того, компания официально подтвердила появившуюся ранее информацию о гарантийном сроке: для Urban Cruiser он составляет 3 года или 100 000 км против двух лет и 40 000 км для Vitara Brezza.



Техника перешла с паркетника Suzuki: кросс Тойоты предложат с бензиновым «атмосферником» K15B 1.5 мощностью 105 л.с. (138 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом» (до рестайлинга, проведенного в начале этого года, у Vitara Brezza был только дизель, но его отправили в отставку). Оба паркетника с АКП также имеют «мягкогибридную» версию со стартер-генератором (ранее индийские СМИ сообщали, что для Urban Cruiser с МКП тоже предложат гибридный «довесок», но сама Тойота это пока не подтвердила). Привод в любом случае лишь передний.



Maruti Suzuki Vitara Brezza 1 / 4 Maruti Suzuki Vitara Brezza 2 / 4 Maruti Suzuki Vitara Brezza 3 / 4 Maruti Suzuki Vitara Brezza 4 / 4

Производство Vitara Brezza налажено в Индии на заводе Maruti Suzuki («дочка» Suzuki), то же предприятие, видимо, выпускает и Urban Cruiser. Заказы на новинку Тойоты начнут принимать уже завтра, 22 августа. Но цены пока не объявлены, известно лишь, что клиентам нужно будет оставить депозит в размере 11 000 рупий (10 800 рублей по текущему курсу). Базовый паркетник Suzuki Vitara Brezza обойдется в 734 000 рупий (722 000 рублей), впрочем, лучше ориентироваться на среднюю комплектацию – от 900 000 рупий (885 000 рублей).



Позже клоны Suzuki под маркой Тойоты планируют продавать и на других небогатых рынках – например, в Африке. До Европы такие модели не доберутся, зато там вслед за Suzuki Across появится универсал Corolla с эмблемами Suzuki.