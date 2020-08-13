Сделанный из Suzuki бюджетный паркетник Toyota Urban Cruiser не во всём повторил оригинал

Компактный кроссовер станет второй моделью, «позаимствованной» компанией Toyota у Suzuki. Выпуск наладят в Индии, эта страна и будет основным рынком для паркетника с возрожденным именем Urban Cruiser.

О новом этапе своего сотрудничества Toyota и Suzuki объявили еще в прошлом году: японцы решили обменяться силовыми установками и моделями. В том же 2019-м в Индии дебютировал первый продукт бейдж-инжиниринга – хэтчбек Toyota Glanza, то есть Suzuki Baleno с иными эмблемами. В июле этого года в европейской гамме Suzuki появился паркетник Across, он же переделанный RAV4. И вот теперь Тойота готовится представить вторую «заимствованную» модель, которая вновь предназначена в основном для индийского рынка: осенью там стартуют продажи компактного паркетника Urban Cruiser, сделанного из Suzuki Vitara Brezza.

Тизер кросса Toyota был опубликован на прошлой неделе, а сегодня марка распространила ту же самую картинку, но осветленную. И стало понятно – надежды индийцев сбылись, точным клоном Vitara Brezza модель не является, тогда как «пятидверка» Glanza почти полностью повторяет Baleno.

Еще более осветленный нами тизер Toyota Urban Cruiser

Напомним, под именем Urban Cruiser в 2008-2014 годах в некоторых странах Тойота продавала хэтчбек «в стиле SUV» (в Японии это был Ist второго поколения, а в Штатах – Scion xD), та модель делит «тележку» со старым Yaris. Vitara Brezza – это уже «традиционный» кроссовер на платформе прежнего Suzuki Swift, производство налажено в Индии же, за выпуск отвечает Maruti Suzuki («дочка» Suzuki), то же предприятие, очевидно, будет собирать и Urban Cruiser. Новый кросс Тойоты от донора отличается передним бампером и радиаторной решеткой, кроме того, по-другому оформлены противотуманки. Не исключено, что и задний бампер переделали, еще могли подретушировать фонари. В салоне же Toyota, скорее всего, лишь заменила материалы отделки.



Индийские СМИ считают, что у Urban Cruiser будет меньше комплектаций, чем у Vitara Brezza: вероятно, откажутся от самых дешевых (так же Тойота поступила с Glanza). Это значит, что в арсенале базовой версии новинки Toyota могут оказаться мультимедийная система и климат-контроль (топ-версии точно достанутся камера заднего вида и круиз-контроль). Также для Urban Cruiser могут увеличить гарантийный срок – до 3 лет и 1 млн километров (у кросса Suzuki – 2 года/40 000 км).

Maruti Suzuki Vitara Brezza. Длина – 3995 мм (машинам длиной до четырех метров в Индии положены налоговые льготы), колесная база – 2500 мм 1 / 2 Maruti Suzuki Vitara Brezza. Длина – 3995 мм (машинам длиной до четырех метров в Индии положены налоговые льготы), колесная база – 2500 мм 2 / 2

Техника наверняка перешла с Vitara Brezza. Актуальный паркетник Suzuki оснащается бензиновым «атмосферником» K15B 1.5 мощностью 105 л.с. (138 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом» (до рестайлинга, проведенного в начале этого года, у модели был только дизель). Vitara Brezza с АКП также бывает в виде «мягкого гибрида» со стартер-генератором. Единственное отличие Urban Cruiser заключается в том, что для этого SUV гибридный довесок, по неофициальным данным, предусмотрен и с «автоматом», и с «механикой». Привод же в любом случае лишь передний.



Maruti Suzuki Vitara Brezza 1 / 2 Maruti Suzuki Vitara Brezza 2 / 2

В Индии прием заказов на Toyota Urban Cruiser откроют в конце августа. Suzuki Vitara Brezza в средней комплектации стоит где-то от 900 000 рупий (около 881 000 рублей), на том же уровне, видимо, будет и стартовый ценник Урбана.



Ранее сообщалось о том, что в будущем клоны Suzuki под маркой Тойоты планируют продавать и на других небогатых рынках — например, в Африке. До Европы такие модели не доберутся, зато там вслед за Suzuki Across появится универсал Corolla с эмблемами Suzuki.