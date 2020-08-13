Сделанный из Suzuki бюджетный паркетник Toyota Urban Cruiser не во всём повторил оригинал

О новом этапе своего сотрудничества Toyota и Suzuki объявили еще в прошлом году: японцы решили обменяться силовыми установками и моделями. В том же 2019-м в Индии дебютировал первый продукт бейдж-инжиниринга – хэтчбек Toyota Glanza, то есть Suzuki Baleno с иными эмблемами. В июле этого года в европейской гамме Suzuki появился паркетник Across, он же переделанный RAV4. И вот теперь Тойота готовится представить вторую «заимствованную» модель, которая вновь предназначена в основном для индийского рынка: осенью там стартуют продажи компактного паркетника Urban Cruiser, сделанного из Suzuki Vitara Brezza.
Тизер кросса Toyota был опубликован на прошлой неделе, а сегодня марка распространила ту же самую картинку, но осветленную. И стало понятно – надежды индийцев сбылись, точным клоном Vitara Brezza модель не является, тогда как «пятидверка» Glanza почти полностью повторяет Baleno.
Напомним, под именем Urban Cruiser в 2008-2014 годах в некоторых странах Тойота продавала хэтчбек «в стиле SUV» (в Японии это был Ist второго поколения, а в Штатах – Scion xD), та модель делит «тележку» со старым Yaris. Vitara Brezza – это уже «традиционный» кроссовер на платформе прежнего Suzuki Swift, производство налажено в Индии же, за выпуск отвечает Maruti Suzuki («дочка» Suzuki), то же предприятие, очевидно, будет собирать и Urban Cruiser. Новый кросс Тойоты от донора отличается передним бампером и радиаторной решеткой, кроме того, по-другому оформлены противотуманки. Не исключено, что и задний бампер переделали, еще могли подретушировать фонари. В салоне же Toyota, скорее всего, лишь заменила материалы отделки.
Индийские СМИ считают, что у Urban Cruiser будет меньше комплектаций, чем у Vitara Brezza: вероятно, откажутся от самых дешевых (так же Тойота поступила с Glanza). Это значит, что в арсенале базовой версии новинки Toyota могут оказаться мультимедийная система и климат-контроль (топ-версии точно достанутся камера заднего вида и круиз-контроль). Также для Urban Cruiser могут увеличить гарантийный срок – до 3 лет и 1 млн километров (у кросса Suzuki – 2 года/40 000 км).
Техника наверняка перешла с Vitara Brezza. Актуальный паркетник Suzuki оснащается бензиновым «атмосферником» K15B 1.5 мощностью 105 л.с. (138 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом» (до рестайлинга, проведенного в начале этого года, у модели был только дизель). Vitara Brezza с АКП также бывает в виде «мягкого гибрида» со стартер-генератором. Единственное отличие Urban Cruiser заключается в том, что для этого SUV гибридный довесок, по неофициальным данным, предусмотрен и с «автоматом», и с «механикой». Привод же в любом случае лишь передний.
В Индии прием заказов на Toyota Urban Cruiser откроют в конце августа. Suzuki Vitara Brezza в средней комплектации стоит где-то от 900 000 рупий (около 881 000 рублей), на том же уровне, видимо, будет и стартовый ценник Урбана.
Ранее сообщалось о том, что в будущем клоны Suzuki под маркой Тойоты планируют продавать и на других небогатых рынках — например, в Африке. До Европы такие модели не доберутся, зато там вслед за Suzuki Across появится универсал Corolla с эмблемами Suzuki.
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