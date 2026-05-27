Гибридные авто ×
  • Кроссовер Wuling Starlight L от GM и SAIC: не особо богатый, зато с привлекательными ценами

Кроссовер Wuling Starlight L от GM и SAIC: не особо богатый, зато с привлекательными ценами

27.05.2026 130 0 1
Кроссовер Wuling Starlight L от GM и SAIC: не особо богатый, зато с привлекательными ценами

Марка Wuling открыла прием заказов на новый большой кроссовер. Модель предложена в виде подзаряжаемого гибрида с установкой на базе атмосферника 1.5. Позже гамму могут расширить.

Дизайн трехрядного паркетника Wuling Starlight L (на китайском его название звучит как Xingguang L) раскрыли на официальных картинках в первой половине апреля, в конце того же месяца на Пекинском автосалоне провели публичную премьеру. Теперь в Китае объявили предварительные цены и начали принимать заказы. Напомним, что бренд Wuling входит в СП концернов General Motors и SAIC. А новый SUV стал пятой и флагманской моделью в семействе Starlight. Он присоединился к седану (четырехдверка и дала название линейке), минивэну Starlight 730, паркетнику Starlight S и брутальному кроссоверу Starlight 560.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Внешность Wuling Starlight L выполнена в совершенно новом стиле. И речь не только о семействе, но и о марке в целом. Впрочем, в серии Starlight в плане дизайна экстерьера пересекаются лишь вэн 730 да паркетник с индексом 560.

Главные фишки «эльки» — встроенная в нижнюю часть радиаторная решетка с активными заслонками (они идут уже в базе), расположенная под капотом светодиодная полоска, которая выполняет роль ходовых огней, компактные блоки фар с пристыкованными к ним дополнительными вертикальными LED-линиями. Задние фонари сделали в виде скошенных полосок, их вдобавок объединяет светящаяся плашка.

Длина Wuling Starlight L равна 4980 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1760 мм, колесная база – 2950 мм. Кроссовер по умолчанию имеет 20-дюймовые диски.

Модель предложена исключительно с шестиместным салоном. Внутри – раздельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедийной системы (12,8 или 15,6 дюйма), трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. Вместо привычного селектора коробки установлен подрулевой рычажок. Объем багажника составляет 383 литра, со сложенными спинками задних кресел этот показатель увеличится до 1103 литров.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Wuling Starlight L представляет собой переднеприводный подзаряжаемый гибрид. Система включает бензиновый атмосферник 1.5 (106 л.с.), 231-сильный электромотор, электромеханический вариатор и батарею емкостью 37,9 кВт*ч. Только на электротяге паркетник проедет 260 км по циклу CLTC (185 км по циклу WLTC). С места до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 8,2 секунды, максимальная скорость – 190 км/ч. Позже гамму могут расширить – модель сертифицировали еще и с гибридной установкой на базе турбомотора 1.5 (143 л.с.).

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Сейчас к заказу доступны три комплектации, особо богатыми на фоне конкурентов их не назовешь. В списке оборудования самого дешевого паркетника значатся: климат-контроль, подогрев кресел первого и второго рядов, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида, фронтальные и боковые подушки безопасности, обычный круиз-контроль. В следующей по старшинству версии появляются камеры кругового обзора, шторки безопасности, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. Топовый Wuling Starlight L – это две стеклянные секции в крыше, вентиляция передних сидений, встроенный в спинку переднего пассажирского кресла столик, система мониторинга «слепых» зон.

Ни модные ныне в Китае лидар, ни функция массажа, ни холодильник не предусмотрены даже за доплату. Зато и цены соответственные. Без учета акций за Wuling Starlight L сейчас просят 122 800 – 142 800 юаней, что эквивалентно около 1,3 млн – 1,5 млн рублей по актуальному курсу. А после запуска «живых» продаж реальные цены, вероятно, окажутся чуть ниже. К примеру, гибридный кроссовер Baojun Huajing S (марка Baojun тоже входит в СП GM и SAIC) стоит от 159 800 юаней (1,7 млн рублей), BYD Tang DM-i предыдущего поколения обойдется минимум в 179 800 юаней (1,9 млн рублей).

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Wuling

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок За 200: самые мощные среднеразмерные бензиновые кроссоверы на российском рынке Среднеразмерные кроссоверы покупают в первую очередь за универсальность: на них удобно ездить по городу, легко отправиться за город и порой можно съездить в путешествие. Но для любой из таки... 2197 0 0 27.05.2026
Статьи / Практика Шины, которые пережили снег, мороз, жару и ливни: длительный тест Gislaved ActiveControl С летними шинами у нас обычно – как с обещаниями пойти в зал с понедельника: весной все хотят что-нибудь комфортное и безопасное, а через неделю уже носятся по трассе так, будто опаздывают в... 451 0 0 27.05.2026
Статьи / Обзор «Алмазы» от Автотора: первое знакомство с Rox Adamas «Адамас» в переводе с древнегреческого означает «неодолимый» или «несокрушимый». Именно поэтому в древности так называли вполне реальные алмазы и мифический металл, из которого ковали оружие... 2622 2 0 25.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 42096 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 12051 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 9572 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
12 Keine lust: почему настоящий кризис в автопроме ещё даже не начинался
11 Электрический лифтбек Ferrari Luce: шок-дизайн, 4 мотора, 1050 л.с. и...
11 Кроссоверы Volga K50 и Volga K40, седан Volga C50: объявлены стартовые...
Новые комментарии
Change privacy settings