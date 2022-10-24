Заводы ×
  • Кто будет решать судьбу Lada: НАМИ может стать единственным владельцем АВТОВАЗа

Кто будет решать судьбу Lada: НАМИ может стать единственным владельцем АВТОВАЗа

24.10.2022 155 0 0

Предполагается, что госкорпорация «Ростех» может передать свой пакет структурному подразделению Минпромторга РФ.

 

На мощностях АВТОВАЗа до текущего кризиса было налажено производство шести моделей бренда Lada, а также двух автомобилей марки Renault. В начале весны предприятия были отправлены в простой, а в середине мая стало известно о том, что французская компания покидает российский рынок и избавляется от местных активов. В результате пакет акций Рено (67,69%) был продан (за символический один рубль) институту НАМИ, который является дочерней структурой Министерства промышленности и торговли РФ.

Оставшаяся часть – 32,31% – на сегодняшний день по-прежнему принадлежит госкорпорации Ростех. Однако в скором времени эта ситуация может измениться. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, Ростех, вероятно, в скором времени может передать свой пакет акций АВТОВАЗа институту НАМИ. В этом случае подразделение Минпромторга станет единственным владельцем российской компании. Отметим, сейчас здесь налажен выпуск упрощённых версий Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel.

По словам спикера, сейчас АВТОВАЗ испытывает сложности с заказом комплектующих за рубежом, так как ГК Ростех находится под санкциями. По словам другого источника, для предприятий российского производителя «концептуально ничего не изменится», ведь контрольный пакет предприятия и сейчас принадлежит государству.

На фото: обновлённый седан Lada Vesta
1 / 2
На фото: обновлённый седан Lada Vesta
2 / 2

Стоит напомнить, что в рамках заключённой между НАМИ и Renault сделки у французской компании есть возможность совершить обратный выкуп своей доли в предприятии за те же деньги в течение ближайших шести лет. Как отметил глава Ростеха Сергей Чемезов, из-за этого опциона АВТОВАЗ не сможет пригласить к сотрудничеству другого партнёра в течение ближайших шести лет. Также со ссылкой на его слова издание отмечает, что российское предприятие «вполне может справиться самостоятельно».

Как Kolesa.ru сообщал в середине прошлого месяца, совет директоров АВТОВАЗа утвердил создание двух новых моделей марки Lada. Речь идёт о кроссовере на платформе Vesta, а также о некоем отдельном семействе сегмента B «на глобальной платформе». На конвейер машины встанут в 2024-2025 годах, правда, очерёдность пока не уточняется.

На фото: обновлённый универсал Lada Vesta SW Cross
1 / 2
На фото: обновлённый универсал Lada Vesta SW Cross
2 / 2

Напомним, выпуск обновленной Весты начнётся в следующем году: презентация новинки прошла ещё 22 февраля, однако производство модели пришлось остановить из-за нехватки комплектующих. Ранее стало известно также о том, что конвейер покинул высокий хэтчбек Lada Xray: в АВТОВАЗе приняли решение избавиться от этой модели. Отметим, по данным АЕБ, Иксрей в 2021 году занимал 18 строчку в списке самых популярных моделей с результатом 22 107 шт. (на 14,6% больше, чем годом ранее).

Что касается нового семейства Lada сегмента B, не исключено, что здесь подразумевается Granta следующего поколения (либо модель-преемница). «Глобальной платформой» в этом случае может оказаться «тележка» CMF-B от Группы Renault, ведь некий новый седан B-класса на «реношной» платформе был запланирован уже давно, и, как оказалось, АВТОВАЗ по-прежнему намерен использовать эту архитектуру.

Россия АВТОВАЗ производство бизнес заводы Lada

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Дубликат ПТС: всегда ли это плохо и можно ли покупать машину с ним Паспорт транспортного средства, или ПТС – это основной документ на автомобиль. Проверка его при покупке и сверка данных с теми, что нанесены на автомобиль – обязательная процедура. Но что ес... 205 0 1 24.10.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Geely Atlas Внушительный и гармоничный, солидный и эффектный, очень комфортабельный, но несколько медлительный, не самый экономичный, но достаточно надежный… Все это – Geely Atlas, автомобиль, в свое вр... 2782 3 0 23.10.2022
Статьи / Практика Пол-литра, картошка и горчица по вкусу: народные рецепты заменителей автохимии В нынешних условиях легко закрыть глаза и представить, что все иностранные производители автохимии по каким-то причинам ушли из России. Ну или просто мысленно перенестись на несколько десяти... 702 0 1 21.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 14319 7 192 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 12252 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 9237 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings