Кто будет решать судьбу Lada: НАМИ может стать единственным владельцем АВТОВАЗа

На мощностях АВТОВАЗа до текущего кризиса было налажено производство шести моделей бренда Lada, а также двух автомобилей марки Renault. В начале весны предприятия были отправлены в простой, а в середине мая стало известно о том, что французская компания покидает российский рынок и избавляется от местных активов. В результате пакет акций Рено (67,69%) был продан (за символический один рубль) институту НАМИ, который является дочерней структурой Министерства промышленности и торговли РФ.

Оставшаяся часть – 32,31% – на сегодняшний день по-прежнему принадлежит госкорпорации Ростех. Однако в скором времени эта ситуация может измениться. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, Ростех, вероятно, в скором времени может передать свой пакет акций АВТОВАЗа институту НАМИ. В этом случае подразделение Минпромторга станет единственным владельцем российской компании. Отметим, сейчас здесь налажен выпуск упрощённых версий Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel.



По словам спикера, сейчас АВТОВАЗ испытывает сложности с заказом комплектующих за рубежом, так как ГК Ростех находится под санкциями. По словам другого источника, для предприятий российского производителя «концептуально ничего не изменится», ведь контрольный пакет предприятия и сейчас принадлежит государству.

На фото: обновлённый седан Lada Vesta 1 / 2 На фото: обновлённый седан Lada Vesta 2 / 2

Стоит напомнить, что в рамках заключённой между НАМИ и Renault сделки у французской компании есть возможность совершить обратный выкуп своей доли в предприятии за те же деньги в течение ближайших шести лет. Как отметил глава Ростеха Сергей Чемезов, из-за этого опциона АВТОВАЗ не сможет пригласить к сотрудничеству другого партнёра в течение ближайших шести лет. Также со ссылкой на его слова издание отмечает, что российское предприятие «вполне может справиться самостоятельно».



Как Kolesa.ru сообщал в середине прошлого месяца, совет директоров АВТОВАЗа утвердил создание двух новых моделей марки Lada. Речь идёт о кроссовере на платформе Vesta, а также о некоем отдельном семействе сегмента B «на глобальной платформе». На конвейер машины встанут в 2024-2025 годах, правда, очерёдность пока не уточняется.

На фото: обновлённый универсал Lada Vesta SW Cross 1 / 2 На фото: обновлённый универсал Lada Vesta SW Cross 2 / 2

Напомним, выпуск обновленной Весты начнётся в следующем году: презентация новинки прошла ещё 22 февраля, однако производство модели пришлось остановить из-за нехватки комплектующих. Ранее стало известно также о том, что конвейер покинул высокий хэтчбек Lada Xray: в АВТОВАЗе приняли решение избавиться от этой модели. Отметим, по данным АЕБ, Иксрей в 2021 году занимал 18 строчку в списке самых популярных моделей с результатом 22 107 шт. (на 14,6% больше, чем годом ранее).



Что касается нового семейства Lada сегмента B, не исключено, что здесь подразумевается Granta следующего поколения (либо модель-преемница). «Глобальной платформой» в этом случае может оказаться «тележка» CMF-B от Группы Renault, ведь некий новый седан B-класса на «реношной» платформе был запланирован уже давно, и, как оказалось, АВТОВАЗ по-прежнему намерен использовать эту архитектуру.

