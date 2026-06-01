Кто-то должен был это сделать: анонсирован шутинг-брейк на базе Porsche 911

То, что Porsche 911 в кузове шутинг-брейк (который трёхдверный универсал) не менее красив, чем в кузове купе, известно давно — в Сети гуляют несколько рисунков и рендеров от любителей и профессиональных дизайнеров. Вот только сделать реальный Porsche 911 с таким кузовом прежде никто не решался — этому препятствует заднемоторная компоновка легендарного спорткара.

Двигатель в корме сведёт на нет практическую пользу шутинг-брейка — объём багажника если и вырастет по сравнению с купе, то несущественно, но за неординарную красоту на это обстоятельство можно не обращать внимания. Куда сложнее в кузове шутинг-брейк организовать качественное охлаждение мотора, ведь от главного поперечного воздуховода на корме придётся отказаться ради нового профиля крыши, но специалисты Indecent Vehicles уверены, что справятся. Тем более что имя компании обязывает: Indecent в переводе с английского на русский означает «неприличный, дерзкий, непристойный».

Indecent Vehicles имеет богатый опыт в доработке Porsche 911 поколений 997 (2004-2012 годы) и 991 (2011-2019 годы): компания создаёт новые кузовные обвесы, модернизирует двигатели и шасси. За основу первого шутинг-брейка, который разрабатывается под конкретного заказчика, взят полноприводный Porsche 911 Turbo поколения 991.2 с 3,8-литровой оппозитной «битурбошестёркой» мощностью 540 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» PDK.

Живая премьера первого экземпляра должна состояться в июле 2027 года на Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания), впоследствии аналогичные шутинг-брейки смогут заказать другие клиенты, причём в качестве донора сгодится даже Porsche 911 GT2 RS поколения 991.2 — его рекорд Нюрбургринга в классе спорткаров, установленный в 2021 году, до сих пор не побит.

В комплекте с кузовом шутинг-брейк Indecent Vehicles наверняка предложит комплексную техническую модернизацию автомобиля, но подробностей об этой стороне проекта пока нет. Минимальная цена конверсии составит не менее 300 000 евро.