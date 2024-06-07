Купе Piech GT от правнука Фердинанда Порше: новый дизайн и канадская сборка

После почти двух лет молчания молодая швейцарская компания Piech Automotive рассказала, как обстоят дела с её дебютной моделью — электрическим купе Piech GT с посадочной формулой 2+2, впервые показанным в 2019 году на Женевском автосалоне (тогда оно называлось Piech Mark Zero ), но пока так и не запущенным в серийное производство. Задачу вывести машину на рынок в 2024 году компания не выполнила, серийная машина появится лишь в 2028-м, потому что её пришлось почти полностью переделывать…

Компанию Piech Automotive основали в 2017 году предприниматель Реа Старк Раджич и Тони Пиех — сын легендарного Фердинанда Пиеха, создателя империи Volkswagen и внука Фердинанда Порше (по линии дочери Луизы, вышедшей замуж за австрийского адвоката Антона Пиеха). Концепт дебютной модели Piech GT был подан в 2019 году как электрический аналог Porsche 911, то есть как спорткар с нестареющим дизайном и периодически обновляемой технической начинкой. Техническая концепция Piech GT менялась уже несколько раз, а теперь внезапно обновлён и дизайн — он стал гораздо более угловатым и, к сожалению, менее самобытным, напоминая одновременно спорткары Aston Martin, Jaguar, Lotus и Ferrari.

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Обновлённый дизайн Piech GT в виде макета и рендеров представили в Штутгарте (Германия) избранным западным журналистам (мы, в частности, использовали информацию немецкого журнала auto motor und sport и американского Car and Driver), но никто из них не сообщил (возможно, про просьбе компании), почему проект так сильно забуксовал и почему запуск в производство отложен аж на четыре года. Официального пресс-релиза на момент нашей публикации не было.



Сейчас компанией Piech Automotive руководит немец Тобиас Моэрс, пришедший в неё в 2022 году на должность руководителя отдела разработок, а теперь он же занимает должность гендиректора. До Piech Automotive Тобиас Моэрс провёл два не слишком удачных года в Aston Martin, откуда был уволен за слишком жёсткий стиль руководства, а до этого он четверть века проработал в AMG/Mercedes-AMG, причём с 2013 по 2020 год — в статусе гендиректора.

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Не иначе как с подачи Моэрса начался полный реинжиниринг Piech GT. Потенциальных покупателей должен обрадовать тот факт, что купе стало гораздо мощнее. Piech GT приводят в движение два электромотора, установленных на задней оси, их максимальная совокупная отдача — 1020 л.с. и 1100 Нм (раньше обещали «всего» 612 л.с. с трёх моторов и полный привод, но исходный концепт Piech Mark Zero был двухмоторным). Электромоторы механически не связаны между собой, к каждому пристыкован собственный двухступенчтый редуктор, синхронизировать работу силовых модулей будет электроника.



Первую «сотню» Piech GT должен набирать за 2,6 с, максимальная скорость — 300 км/ч. Компания рассчитывает, что Piech GT сможет проехать Северную петлю Нюрбургринга за 6 мин 55 с. Ёмкость 800-вольтовой батареи — 90 кВт·ч, её высота — всего 10 см, при этом каждая ячейка имеет индивидуальное жидкостное охлаждение. Расчётный запас хода на одной зарядке — 500 км по циклу WLTP, максимальная мощность зарядки — 500 кВт.



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Габаритная длина Piech GT — 4800 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1350 мм, колёсная база — 2780 мм. Основа кузова — это углепластиковая ванна (видимо, сделанная с прицелом на кабриолет), к которой прикручены металлические подрамники. Подвеска на двойных поперечных рычагах «по кругу» после реинжиниринга уступила место более сложным многорычажным конструкциям, в качестве упругих элементов используются обычные пружины. Штатные колёса — 22-дюймовые. Целевая снаряженная масса спорткара — 1800 кг. Интерьер пока не раскрыт, но известно, что он точно не будет аскетичным: электроника и развлекательные возможности будут на уровне лучших конкурентов.



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Действующий прототип Piech GT появится лишь в следующем году, а старт производства запланирован на 2028 год, за него будет отвечать канадская компания Multimatic — та самая, что будет собирать новейший Ford Mustang GTD, а прежде собирала суперкар Ford GT. В год Piech Automotive хочет выпускать и продавать по 2000 машин, минимальная цена составит около 200 000 евро. Говорить о следующих моделях пока рано, но в планах Piech Automotive по-прежнему значится кроссовер. По мере расширения модельного рядка компания хочет выйти на объём выпуска 7000-8000 машин в год.

