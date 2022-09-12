Бывший глава Aston Martin и AMG доведёт до ума спорткар правнука Фердинанда Порше

Молодая швейцарская компания Piech Automotive наняла на должность главы отдела разработок Тобиаса Моэрса, уволенного весной этого года из Aston Martin за слишком жёсткий стиль руководства.

Компанию Piech Automotive основали в 2017 году предприниматель Реа Старк Раджич и Тони Пиех — сын легендарного Фердинанда Пиеха, создателя империи Volkswagen и внука Фердинанда Порше (по линии дочери Луизы, вышедшей замуж за австрийского адвоката Антона Пиеха). Центр разработок Piech Automotive находится в немецком городе Мемминген (Бавария) — здесь, видимо и будет трудиться Тобиас Моэрс, проведший два не слишком удачных года в Aston Martin после четвертьвековой карьеры в AMG/Mercedes-AMG (c 2013 по 2020 год — в статусе гендиректора).

Тобиас Моэрс

Piech планирует выпускать премиальные электромобили, первой серийной моделью компании будет двухместное купе Piech GT: его анонсировали в виде концепта Piech Mark Zero в 2019 году, производство должно начаться в 2024 году (место сборки пока не названо), затем гамму пополнят ещё две модели.



Piech GT 1 / 3 Piech GT 2 / 3 Piech GT 3 / 3

Piech GT подаётся как электрический аналог Porsche 911, то есть как спорткар с нестареющим дизайном и периодически обновляемой технической начинкой. Машины первых лет выпуска будут оснащаться трёхмоторной силовой установкой совокупной мощностью 450 кВт (612 л.с.), она позволит разогнать купе массой 1800 кг до 100 км/ч менее чем за 3 с. 800-вольтовая батарея Т-образной формы ёмкостью около 90 кВт·ч размещается в районе центрального тоннеля, её полной зарядки должно хватить на 500 км пробега по циклу WLTP.



Piech GT

За свою непродолжительную историю Piech сумела привлечь ценные кадры. Например, в 2020 году председателем совета директоров компании стал Маттиас Мюллер, возглавлявший концерн Volkswagen с 2015 по 2018 год. Вот только уже в 2021-м Мюллер Piech Automotive покинул — по версии немецкого журнала auto motor und sport, из-за разногласий с Раджичем, который через подконтрольный швейцарский холдинг Quantum Group AG попытался купить у концерна Volkswagen за 7,5 млрд евро компанию Lamborghini. К сожалению или к счастью, из этой затеи ничего не вышло.



Манфред Фитцджеральд

Должность гендиректора в немецком подразделении Piech сейчас занимает опытный Клаус Шмидт, ранее работавший в BMW, а теперь команду пополнят Тобиас Моэрс в качестве главы отдела разработок и Манфред Фитцджеральд в качестве председателя совета директоров. Фитцджеральд ранее занимал руководящие должности в Lamborghini, Hyundai и Genesis.



Piech GT

Главным отличием Piech Automotive от других стартапов, судя по всему, является наличие денег — компания не «окучивает» инвесторов, не собирает предзаказы на свою первую модель и вообще ведёт себя сравнительно тихо. В общем, интересный случай, продолжаем наблюдение.

