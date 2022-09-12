Бизнес ×
  • Бывший глава Aston Martin и AMG доведёт до ума спорткар правнука Фердинанда Порше

Бывший глава Aston Martin и AMG доведёт до ума спорткар правнука Фердинанда Порше

12.09.2022 83 0 0

Молодая швейцарская компания Piech Automotive наняла на должность главы отдела разработок Тобиаса Моэрса, уволенного весной этого года из Aston Martin за слишком жёсткий стиль руководства.

 

Компанию Piech Automotive основали в 2017 году предприниматель Реа Старк Раджич и Тони Пиех — сын легендарного Фердинанда Пиеха, создателя империи Volkswagen и внука Фердинанда Порше (по линии дочери Луизы, вышедшей замуж за австрийского адвоката Антона Пиеха). Центр разработок Piech Automotive находится в немецком городе Мемминген (Бавария) — здесь, видимо и будет трудиться Тобиас Моэрс, проведший два не слишком удачных года в Aston Martin после четвертьвековой карьеры в AMG/Mercedes-AMG (c 2013 по 2020 год — в статусе гендиректора).

Тобиас Моэрс

Piech планирует выпускать премиальные электромобили, первой серийной моделью компании будет двухместное купе Piech GT: его анонсировали в виде концепта Piech Mark Zero в 2019 году, производство должно начаться в 2024 году (место сборки пока не названо), затем гамму пополнят ещё две модели.

Piech GT
1 / 3
Piech GT
2 / 3
Piech GT
3 / 3

Piech GT подаётся как электрический аналог Porsche 911, то есть как спорткар с нестареющим дизайном и периодически обновляемой технической начинкой. Машины первых лет выпуска будут оснащаться трёхмоторной силовой установкой совокупной мощностью 450 кВт (612 л.с.), она позволит разогнать купе массой 1800 кг до 100 км/ч менее чем за 3 с. 800-вольтовая батарея Т-образной формы ёмкостью около 90 кВт·ч размещается в районе центрального тоннеля, её полной зарядки должно хватить на 500 км пробега по циклу WLTP.

Piech GT

За свою непродолжительную историю Piech сумела привлечь ценные кадры. Например, в 2020 году председателем совета директоров компании стал Маттиас Мюллер, возглавлявший концерн Volkswagen с 2015 по 2018 год. Вот только уже в 2021-м Мюллер Piech Automotive покинул — по версии немецкого журнала auto motor und sport, из-за разногласий с Раджичем, который через подконтрольный швейцарский холдинг Quantum Group AG попытался купить у концерна Volkswagen за 7,5 млрд евро компанию Lamborghini. К сожалению или к счастью, из этой затеи ничего не вышло.

Манфред Фитцджеральд

Должность гендиректора в немецком подразделении Piech сейчас занимает опытный Клаус Шмидт, ранее работавший в BMW, а теперь команду пополнят Тобиас Моэрс в качестве главы отдела разработок и Манфред Фитцджеральд в качестве председателя совета директоров. Фитцджеральд ранее занимал руководящие должности в Lamborghini, Hyundai и Genesis.

Piech GT

Главным отличием Piech Automotive от других стартапов, судя по всему, является наличие денег — компания не «окучивает» инвесторов, не собирает предзаказы на свою первую модель и вообще ведёт себя сравнительно тихо. В общем, интересный случай, продолжаем наблюдение.

спортивные авто электромобиль бизнес Piech

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Я еду непристегнутым: что за это грозит, когда это законно и кто платит штраф за пассажира Отношение к ремню безопасности у российских водителей остается незрелым: кому-то он мешает, кого-то пугает, кому-то оказывается «не по статусу», а кого-то даже оскорбляет. Но сегодня мы оста... 60 2 0 12.09.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Infiniti FX II / Infiniti QX70 Вы молоды душой и телом, пока что не обременены большой семьей, неплохо зарабатываете и хотите ездить на мощной, яркой, дерзкой машине. Только вот беда: те же BMW X6 и Mercedes GLC AMG вам в... 974 6 3 11.09.2022
Статьи / История Тюнинг суперкаров по-немецки: самые яркие проекты ателье Koenig Specials Не так давно мы вспоминали тюнинговые ателье, прославившиеся тюнингом автомобилей Mercedes. И если сейчас он превратился в мощную индустрию, в которой тон уже задают не только (и не столько... 1831 1 5 10.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 17623 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 12936 6 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 9160 10 41 13.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings