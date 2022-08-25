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  • Купеобразный кроссовер Fiat Fastback с обликом «под BMW» внутри повторил бюджетного брата

Купеобразный кроссовер Fiat Fastback с обликом «под BMW» внутри повторил бюджетного брата

25.08.2022 359 0 0

Интерьер у «купе» итальянской марки такой же, как у «традиционного» кросса Pulse, впрочем, у новинки все же есть своя «фишка». Полноценную премьеру свежий SUV справит в сентябре.

 

Внешность серийного кросс-купе под именем Fastback компания Fiat рассекретила в начале августа, теперь же пришла очередь салона. Напомним, новый паркетник разработан специально для Южной Америки, производство наладят в Бразилии, эта страна и станет первым рынком для новинки. К слову, прежде считалось, что «купе» сделают на платформе Small Wide 4×4, на ней же, в частности, построен пикап Fiat Toro. Но на деле Fastback оказался родным братом относительно недорогого паркетника Fiat Pulse: в основе обеих моделей лежит «тележка» MLA, которую сам концерн Stellantis называет новой, хотя та представляет собой модернизированную версию платформы MP1 (на исходной архитектуре созданы хэтчбек Fiat Argo и седан Fiat Cronos).

Fiat Fastback
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Fiat Fastback
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Fiat Fastback
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Fiat Fastback
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Fiat Fastback
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Fiat Fastback
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Итак, внутри Fastback практически полностью скопировал родственника, разве что салону купеобразного кросса попытались придать больше «роскоши» за счет блестящих и черных глянцевых вставок, плюс кресла обиты белой «кожей». Ну и не исключено, что цифровые приборы и мультимедиа-система с возвышающимся над передней панелью крупным экраном входят в список стандартного оборудования «купе». Впрочем, есть и обновка: на Fiat Fastback дебютирует электронный стояночный тормоз – у остальных бразильских моделей марки такого нет.

Fiat Fastback

Что же касается дизайна экстерьера, то у кросс-купе оригинальные бамперы и радиаторная решетка в сетку (у Пульса решетка с горизонтальными полосками), но фары – такие же, как у брата. Зато Fastback получил узкие вытянутые фонари с диодными L-образными секциями, благодаря чему сзади (да и в профиль) паркетник похож на BMW X4.

О технике производитель пока не рассказал. Бразильские СМИ полагают, что Fiat Fastback предложат с «турботройкой» 1.0 от Пульса: на бензине двигатель выдает 125 л.с., а на распространенном в Бразилии этаноле – 130 л.с. Мотор сочетается с вариатором. Кроме того, купеобразному кроссоверу прочат турбодвигатель 1.3 (185 л.с.) и шестиступенчатый классический «автомат» (базовому Pulse эта пара не положена, зато такие мотор и коробка есть у Fiat Pulse Abarth). Привод же наверняка исключительно передний (как и у Пульса).

Fiat Pulse
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Fiat Pulse
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Fiat Pulse
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Презентация Fiat Fastback намечена на 14 сентября. В Южной Америке кроссовер составит конкуренцию Volkswagen Nivus (он же Taigo в Европе). А вот в других регионах кросс-купе Fiat вряд ли появится.

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