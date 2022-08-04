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  • Раскрыт облик купеобразного кроссовера Fiat Fastback – BMW X4 «для бедных»

Раскрыт облик купеобразного кроссовера Fiat Fastback – BMW X4 «для бедных»

04.08.2022 355 1 0

Ближайшим родственником «купе» является паркетник Fiat Pulse, ну а главным конкурентом новинки итальянского бренда будет, конечно, не «баварец», а относительно доступная «пятидверка» Volkswagen Nivus.

 

Фиат наконец-то показал серийное кросс-купе Fastback: на появление в своей гамме модели с таким кузовом марка намекнула еще в 2018 году, представив одноименный концепт, а тизерная кампания товарной машины стартовала в июне 2022-го. Напомним, купеобразный SUV разработан специально для Южной Америки, производство наладят в Бразилии, эта страна и станет дебютным рынком для новинки.

С шоу-каром четырехлетней давности паркетник роднит лишь имя. Дело в том, что тот прототип был сделан на базе пикапа Fiat Toro (в основе грузовика лежит растянутая платформа Small Wide 4×4), тогда как товарный Fiat Fastback разделил «тележку» MLA с компактным кроссовером Fiat Pulse, который дебютировал в прошлом году. Сам концерн Stellantis считает архитектуру MLA новой, хотя она представляет собой модернизированную версию платформы MP1, лежащей в основе хэтчбека Fiat Argo и седана Cronos. То есть серийный Fastback является одноклассником маленького купеобразного кроссовера Volkswagen Nivus (он же Taigo в Европе).

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Кросс-купе Fiat получило узкие вытянутые фонари с диодными L-образными секциями, благодаря чему сзади (да и в профиль) паркетник похож на BMW X4. Впрочем, спереди о премиальном «немце» ничего не напоминает: фары – такие же, как у родственного Pulse, но бампер у «купе» оригинальный, а у радиаторной решетки «сетка» вместо горизонтальных полосок.

Интерьер Fastback еще засекречен. Скорее всего, внутри паркетник повторит соплатформенный Fiat Pulse – ждем усеченное рулевое колесо и мультимедиа-систему с возвышающимся над передней панелью крупным тачскрином.

Бразильские профильные СМИ прочат Fiat Fastback «турботройку» 1.0 от Пульса: на бензине двигатель выдает 125 л.с., а на распространенном в Бразилии этаноле – 130 л.с. Мотор сочетается с вариатором. Кроме того, кросс-купе, возможно, предложат с турбодвигателем 1.3 (185 л.с.) и шестиступенчатым классическим «автоматом» (базовому Pulse эта пара не положена, зато такие мотор и коробка есть у Fiat Pulse Abarth). Привод же наверняка исключительно передний (как и у Пульса).

Fiat Pulse. Длина – 4099 мм, колесная база – 2532 мм
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Fiat Pulse. Длина – 4099 мм, колесная база – 2532 мм
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Fiat Pulse. Длина – 4099 мм, колесная база – 2532 мм
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Полноценную премьеру купеобразный Fiat Fastback должен справить в сентябре-октябре. Кроссовер вряд ли выберется за пределы Южной Америки.

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1 комментарий
04.08.2022 11:37
ANT2

симпатичная, практичная машинка!...

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