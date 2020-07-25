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Купеобразный Volkswagen Tiguan X: новые изображения

25.07.2020 428 2 0

На этой неделе появились новые шпионские фотографии будущего кроссовера, благодаря которым у нас есть возможность составить полное представление о его внешности.

 

Volkswagen Tiguan второго поколения производится с 2016 года, а в самом начале июля был официально представлен рестайлинговый кроссовер. Самым заметным изменением во внешности стала полностью новая передняя часть с фарами в стиле Golf восьмого поколения. Однако одним только фэйслифтингом дело не ограничится, ведь в скором времени модельная гамма Тигуана расширится за счёт модного ныне купеобразного варианта. Спереди кроссоверы будут идентичными, начиная же с передних стоек Tiguan X будет оригинальным, так как уровень крыши будет заметно ниже (примерно на 4,5 сантиметра). На этой неделе были опубликованы фотографии автомобиля для китайского рынка, на которых изображён кроссовер в длиннобазном варианте. Скорее всего, для других стран Tiguan X будет иметь стандартную колёсную базу – именно такой автомобиль изображён на наших рендерах.

Задний свес купеобразного кроссовера будет увеличен относительно базового Тигуана. Корма Tiguan X – совершенно новая, самой яркой её частью станут фонари, объединённые светодиодной полосой по последней моде и имеющие оригинальные трёхлучевые элементы по три с каждой стороны. На кромке крышки багажника появится ярко выраженная выштамповка, а патрубки выхлопной системы (либо их имитация) переместятся выше и будут встроены в задний бампер.

В первую очередь Tiguan X появится на китайском рынке, где он будет оснащён бензиновым 4-цилиндровым мотором 2.0 TSI мощностью 186 или 220 л.с. Европейский вариант должен получить более широкую гамму моторов, которая будет пересекаться с обычным Тигуаном. Он предлагается с вышеуказанным двухлитровым двигателем, а также с бензиновым 1.5 TSI (130 и 150 л.с.) и дизельным 2.0 TDI (122, 150 и 200 л.с.). Позже линейку дополнит подключаемый гибрид с установкой от нового Golf, имеющий бензиновый 1.4 и электромотор, совокупная мощность – 245 л.с. Кроме того, на свет появилась модификация Tiguan R c 320-сильным 2.0 TSI (EA888), комплектующийся 7-ступенчатым «роботом» DSG.

Премьера новинки ожидается до конца года.

Рестайлинговый Volkswagen Tiguan R-Line
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Рестайлинговый Volkswagen Tiguan R-Line
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Сегодня в России дорестайлинговый Tiguan предлагается по цене от 1 659 000 рублей (1.4 TSI MT, 125 л.с., передний привод). Полноприводная модификация со 150-сильным мотором и коробкой DSG обойдётся минимум в 2 109 000 рублей. Есть также дизельный 150-сильный вариант 2.0 TDI, цены на который начинаются с отметки в 2 309 000 руб. Самый же дорогой Тигуан – бензиновый 220-сильный 2.0 TSI 4Motion DSG за 2 809 000 рублей.

Кстати, на прошлой неделе дебютировал ещё один серийный купеобразный кроссовер от Volkswagen – Tayron X.   

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Volkswagen Volkswagen Tiguan

 

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2 комментария
25.07.2020 20:51
RFR 17

Пока до нас доедет, будет все 2.5 ляма и более

26.07.2020 01:05
Dedushka_betmena

А почему в Европе он долже быть короткий? Там же тоже продаётся длинный тигуан

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