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  • Lamborghini расширяет модельный ряд: компания в этом году пообещала четыре новинки

Lamborghini расширяет модельный ряд: компания в этом году пообещала четыре новинки

17.01.2022 262 0 0

Одной из них станет обновлённый кроссовер Urus, который ранее заметили в ходе тестов на Нюрбургринге.

 

Марка Lamborghini производит дорогие спортивные автомобили, наиболее приближенным к масс-маркету из ассортимента бренда является кроссовер Urus. Продажи марки непрерывно росли с 2014 года вплоть до «ковидного» 2020-го, когда старосветские дилеры реализовали 1996 машин (почти на 8% меньше, чем годом ранее). По данным сайта Carsalesbase, в прошлом году продажи снова начали расти: с января по ноябрь клиенты купили 2142 экземпляра, что на 15,4% больше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года.

Если говорить о глобальных продажах, то, по подсчётам компании, в течение прошлого года дилеры Lamborghini реализовали 8405 машин, что на 13% превышает предыдущий показатель. При этом наиболее востребованной моделью по-прежнему является кроссовер Urus (купили 5021 шт.), «серебро» на мировом рынке у Huracan (2586 шт.), Замыкает тройку лидеров Aventador, включая его производные (798 шт.).

В компании пообещали в текущем году выпустить четыре новинки. Правда, никаких подробностей о них производитель пока не раскрыл. Скорее всего, одной из них окажется обновлённая версия Lamborghini Urus: этот кроссовер был представлен ещё в конце 2017 года, а его производство стартовало в 2018-ом. Так что как раз пришло время рестайлинга модели. Не исключено, что модель получит «горячую» версию, которая станет ещё одной отдельной новинкой.

На фото: Lamborghini Aventador

Кстати, ранее «посвежевший» Urus уже ловили на испытаниях на Нюрбургринге. Зарубежные СМИ отмечают, что у SUV итальянской марки будет изменена внешность, а кроме того, разработчики наверняка поработают над «начинкой». Отметим, в следующем году семейство пополнит гибридная версия, которая сейчас находится в разработке. По предварительным данным, такая модификация будет использовать установку от Cayenne Turbo S E-Hybrid, в её основе находится 4,0-литровый битурбомотор V8. Совокупная отдача системы равна 680 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 900 Нм.

В списке ближайших новинок Lamborghini, вероятно, окажутся мелкосерийные спорткары, оснащённые мотором V12. Не исключено, их роль исполнят родстер с возрождённым названием Countach и пока неизвестная модель, которую выпустят ограниченным тиражом. Напомним, Huracan был обновлён недавно, актуальный Aventador сейчас выпускается только в «прощальной» спецверсии Ultimae, а наследник этой модели в будущем станет гибридом (он выйдет на рынок в 2023 году).

На фото: Lamborghini Huracan

К концу 2024 года все выпускаемые модели марки Lamborghini будут электрифицированы . Как Kolesa.ru сообщал ранее, первый полностью «зелёный» автомобиль бренда появится в 2027-2028 годах. Сообщается, что это будет совершенно новая модель в серийной линейке. Информации о будущей «батарейной» новинке пока нет. В компании только уточнили, что «высокая производительность» останется для Lamborghini на первом месте.

В прошлом году марка поставила рекорд по продажам машин. Отметим, свою лепту внесли и российские покупатели. Как мы сообщали ранее, за первые три квартала 2021 года в РФ на учёт поставили 148 новых Lamborghini. Из них 123 экземпляра пришлись на кроссоверы Urus, 13 шт. – на суперкары Aventador, 11 шт. – на Huracan и, судя по характеристикам, ещё 1 шт. – на гибридный Sian.

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