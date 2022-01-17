Lamborghini расширяет модельный ряд: компания в этом году пообещала четыре новинки

Марка Lamborghini производит дорогие спортивные автомобили, наиболее приближенным к масс-маркету из ассортимента бренда является кроссовер Urus. Продажи марки непрерывно росли с 2014 года вплоть до «ковидного» 2020-го, когда старосветские дилеры реализовали 1996 машин (почти на 8% меньше, чем годом ранее). По данным сайта Carsalesbase, в прошлом году продажи снова начали расти: с января по ноябрь клиенты купили 2142 экземпляра, что на 15,4% больше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года.
Если говорить о глобальных продажах, то, по подсчётам компании, в течение прошлого года дилеры Lamborghini реализовали 8405 машин, что на 13% превышает предыдущий показатель. При этом наиболее востребованной моделью по-прежнему является кроссовер Urus (купили 5021 шт.), «серебро» на мировом рынке у Huracan (2586 шт.), Замыкает тройку лидеров Aventador, включая его производные (798 шт.).
В компании пообещали в текущем году выпустить четыре новинки. Правда, никаких подробностей о них производитель пока не раскрыл. Скорее всего, одной из них окажется обновлённая версия Lamborghini Urus: этот кроссовер был представлен ещё в конце 2017 года, а его производство стартовало в 2018-ом. Так что как раз пришло время рестайлинга модели. Не исключено, что модель получит «горячую» версию, которая станет ещё одной отдельной новинкой.
Кстати, ранее «посвежевший» Urus уже ловили на испытаниях на Нюрбургринге. Зарубежные СМИ отмечают, что у SUV итальянской марки будет изменена внешность, а кроме того, разработчики наверняка поработают над «начинкой». Отметим, в следующем году семейство пополнит гибридная версия, которая сейчас находится в разработке. По предварительным данным, такая модификация будет использовать установку от Cayenne Turbo S E-Hybrid, в её основе находится 4,0-литровый битурбомотор V8. Совокупная отдача системы равна 680 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 900 Нм.
В списке ближайших новинок Lamborghini, вероятно, окажутся мелкосерийные спорткары, оснащённые мотором V12. Не исключено, их роль исполнят родстер с возрождённым названием Countach и пока неизвестная модель, которую выпустят ограниченным тиражом. Напомним, Huracan был обновлён недавно, актуальный Aventador сейчас выпускается только в «прощальной» спецверсии Ultimae, а наследник этой модели в будущем станет гибридом (он выйдет на рынок в 2023 году).
К концу 2024 года все выпускаемые модели марки Lamborghini будут электрифицированы . Как Kolesa.ru сообщал ранее, первый полностью «зелёный» автомобиль бренда появится в 2027-2028 годах. Сообщается, что это будет совершенно новая модель в серийной линейке. Информации о будущей «батарейной» новинке пока нет. В компании только уточнили, что «высокая производительность» останется для Lamborghini на первом месте.
В прошлом году марка поставила рекорд по продажам машин. Отметим, свою лепту внесли и российские покупатели. Как мы сообщали ранее, за первые три квартала 2021 года в РФ на учёт поставили 148 новых Lamborghini. Из них 123 экземпляра пришлись на кроссоверы Urus, 13 шт. – на суперкары Aventador, 11 шт. – на Huracan и, судя по характеристикам, ещё 1 шт. – на гибридный Sian.
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