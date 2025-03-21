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Lamborghini зафиксировала ещё один рекордный год по прибыли и продажам

21.03.2025 39 0 0

Операционная прибыль итальянской марки, входящей в состав концерна Volkswagen, за 2024 финансовый год выросла на 15,5% до 835 млн евро.

Итальянский бренд уже второй год подряд объявляет о рекорде: по итогам 2023-го дилеры Lamborghini по всему миру впервые продали свыше 10 тыс. автомобилей. Теперь, по итогам 2024 года, производитель сумел не только снова пересечь эту планку, но и превысить результат 2023-го. Так, глобальные продажи по итогам прошлого года составили 10 687 автомобилей, что на 5,7% больше, чем годом ранее.

Ещё один рекорд был поставлен именно по итогам 2024 финансового года: впервые в своей истории итальянский автопроизводитель зафиксировал объём выручки свыше трёх миллиардов евро – показатель составил 3,09 млрд евро, что на 16,2% больше по сравнению с результатом 2023-го. Выросла и операционная прибыль – 835 млн евро, что соответствует приросту на 15,5% по сравнению с 2023 годом.

На фото: Lamborghini Revuelto

Бестселлером по итогам прошлого года остался кроссовер Lamborghini Urus, разошедшийся тиражом 5662 экземпляра, на втором месте расположился уходящий суперкар Huracan (3609 единиц), далее следует новая двухдверка Revuelto (1406 машин), кроме того, дилеры продали 10 экземпляров снятого с производства несколько лет назад Aventador.

В дальнейшем линейка итальянского люксового бренда пополнится за счёт нового суперкара Lamborghini Temerario, который пришёл на смену Huracan. Новинка была представлена в августе 2024-го в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния). Эта двухдверка оснащается установкой HPEV (High Performance Electrified Vehicle), максимальная совокупная отдача которой равна 920 л.с. Первую «сотню» этот спорткар набирает за 2,7 секунды, а его максимальная скорость равна 343 км/ч.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в основе этой системы находится новый бензиновый двигатель V8 (заводской индекс – L411), его рабочий объём составляет 3995,2 см3. Он объединён с компактным электромотором, а в пару ему предлагается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач типа DCT (с двумя сцеплениями), которая передаёт всю мощность от ДВС на задние колёса. При этом передние колёса вращают два индивидуальных электромотора. Полный привод возможен только в гибридном режиме. Ещё в состав системы входит батарея ёмкостью 3,8 кВт*ч, расположенная в центральном тоннеле.

На фото: Lamborghini Temerario Alleggerita

В дальнейшем линейку марки должна пополнить и полностью «зелёная» новинка, которая будет создана по мотивам концепта Lamborghini Lanzador (у серийной модели будет это же название). Как стало известно недавно, товарный вариант «электрички» будет готов к 2030-му.

Кстати, на прошлой неделе стали известны первые данные о силовой установке Lanzador. Ожидается, что совокупная максимальная отдача системы может составить до 2000 л.с. Информации о количестве электромоторов, а также о крутящем моменте пока нет. Кроме того, по предварительным данным, будущая новинка Lamborghini будет использовать 980-вольтовую архитектуру.

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