Land Rover может отложить Defender EV и дать «младшему» Defender Sport гибридную технику

Ожидается, что полностью «зелёный» вариант появится у следующего поколения внедорожника британской марки, а оно, вероятно, дебютирует не раньше 2030 года.

В семейство Land Rover Defender, согласно плану, в дальнейшем должно войти несколько моделей, во главе останется флагманский внедорожник, которому ещё несколько лет назад прочили версию с полностью электрической начинкой. Позже стало известно, что у актуального Defender «зелёной» модификации не будет, её разработают уже для модели следующей генерации. Ожидалось, что это случится ближе к концу текущего десятилетия, предположительно в 2028 году, но, судя по всему, планы снова изменились.

На фото: актуальный внедорожник Land Rover Defender Trophy Edition

Теперь The Times сообщает о том, что руководство британской компании решило отложить выпуск следующего Land Rover Defender не менее, чем на два года, это значит, что дебют «электрички» тоже отложен и теперь его стоит ждать лишь после 2030-го. В издании отметили, что на это решение повлияла необходимость сократить расходы, которые увеличились в том числе из-за возросших пошлин на импорт машин в США. Отметим, Дефендеры поставляются в Штаты с завода в Словакии.

На фото: Land Rover Defender Octa

Ещё в издании отметили, что руководство JLR довольно успехами нынешнего Defender. Напомним, актуальный внедорожник в версиях с индексами 90 и 110 (серии L663) дебютировал в 2020-м. Через пару лет к ним присоединился удлинённый вариант – Defender 130, а в 2024-м гамму пополнила топовая модификация – Land Rover Defender Octa. Ряд обновок, в том числе технических, «Защитник» получил в июле 2026 года.

По информации The Times, сотрудникам компании сообщили, что двухлетняя задержка следующего Defender связана с успехом нынешней модели: ежегодно дилеры реализуют около 110 тыс. экземпляров, что составляет примерно треть от общего объёма продаж марки. Более конкретный срок появления внедорожника нового поколения пока не называется.

Также в издании отметили, что компания продолжает работать над более компактной новинкой, которая войдёт в семейство Defender. Не исключено, что «младший брат» флагманского внедорожника получит название Defender Sport, хотя производитель это официально не подтверждал. Ранее дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, как, возможно, будет выглядеть такая новинка.

Рендер Land Rover Defender Sport 1 / 2 Рендер Land Rover Defender Sport 2 / 2

Ранее сообщалось о том, что у грядущей «младшей» модели семейства Defender, в основу которой ляжет платформа EMA, будет только полностью электрическая «начинка». Теперь предполагается, что новинку оснастят гибридной установкой, правда, подробностей об этой технике пока нет. Вероятно, на такое решение (если информация будет подтверждена официально) повлиял недостаточно высокий, по мнению производителей, спрос клиентов на «электрички».

Напомним, недавно стало известно о том, что JLR совместно с мультибрендовым автогигантом Stellantis планируют выпускать модели под маркой Defender для США. Предполагалось, что одна из новинок может стать родственником актуального классического внедорожника Jeep Wrangler (марка принадлежит Стеллантису).