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  • Легенда 70-х Jaguar XJS возродился в виде мощного карбонового рестомода TWR Supercat

Легенда 70-х Jaguar XJS возродился в виде мощного карбонового рестомода TWR Supercat

01.05.2024 74 0 0

Купе TWR Supercat получит модернизированный двигатель V12 c приводным нагнетателем, его мощность превысит 600 л.с., задний привод и 6-ступенчатая МКП обеспечат аналоговые ощущения при вождении. Производство TWR Supercat начнётся уже в этом году.

Оригинальную компанию TWR (не путать с TVR) основал в 1975 году британский гонщик Том Уолкиншоу, она специализировалась на разработке и производстве гоночных автомобилей для разных сегментов автоспорта. Пика своего развития TWR достигла в 1980-х, в период сотрудничества с компанией Jaguar: разработанные TWR спортпрототипы Jaguar XJR-9 и Jaguar XJR-12 выиграли легендарный суточный марафон в Ле-Мане в 1988 и 1990 годах соответственно. При участии TWR были разработаны также два выдающихся дорожных суперкара Jaguar — XJR-15 и XJ220. В 1990-х TWR рассталась с Jaguar и ввязалась в дорогостоящую авантюру с командой Arrows в Формуле-1, не добилась успеха и в начале 2000-х прекратила существование из-за финансовых проблем.

Современную британскую компанию TWR со штаб-квартирой в Ньюбери (графство Беркшир) основал в 2020 году Фергюс Уолкиншоу, сын Тома Уолкиншоу от первого брака, впервые эта компания публично заявила о себе в октябре прошлого года и пообещала стать достойным наследником славы оригинальной компании TWR, хотя, по сути, кроме имени от старой компании ничего не осталось, весь бизнес Фергюс Уолкиншоу и его деловой партнёр Джон Кейн выстраивают с нуля. Новая TWR позиционирует себя как инжиниринговая компания и производитель эксклюзивных спорткаров, в её штате трудятся выходцы из McLaren, Ferrari, Porsche, Williams, формульных команд Mercedes-Benz и Renault.

Дебютной моделью возрождённой TWR, как выяснилось на этой неделе, станет впечатляющий рестомод Supercat на базе купе Jaguar XJS — эта модель считается одной из икон стиля 1970-х, её гоночные версии разрабатывала прежняя компания TWR. Оригинальный образ Jaguar XJS, придуманный британцем Малькольмом Сэйером, был полностью переработан молодым дизайнером Кизилом Салимом в сотрудничестве с фешен-стилистом Магнусом Уолкером: исходные пропорции купе сохранены, но всё наружное оперение полностью новое, выполненное из углепластика и продутое в аэродинамической трубе.

Бензиновый двигатель V12 у TWR Supercat будет, как минимум, вдвое мощнее, чем у Jaguar XJS: благодаря компрессору и современным комплектующим он будет выдавать более 600 л.с. Всю мощность на задние колёса будет передавать 6-ступенчатая «механика» — команда TWR в привязке к этому проекту сознательно отказалась от лишней автоматизации и электрификации, чтобы сохранить аналоговый дух исходного Jaguar XJS. Салон будет полностью переработан, но его дизайн пока не раскрыт.

TWR планирует полностью рассекретить Supercat ближайшим летом и к концу года начать отгрузки готовых машин клиентам. Тираж TWR Supercat составит 88 экземпляров в честь победы Jaguar XJR-9 в Ле-Мане 1988 года. Цена — 225 000 фунтов стерлингов (25,9 млн рублей в переводе по текущему курсу) без учёта налогов, для бронирования компания просит депозит в размере 10 000 фунтов стерлингов.

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