Lincoln Corsair вернулся в США в виде гибрида китайской сборки, он дорогой из-за пошлин

Американский компактный кроссовер Lincoln Corsair был снят с производства в декабре 2025 года вместе с родственным Ford Escape (в Европе это Ford Kuga третьего поколения), потому что завод в Луисвилле (штат Кентукки) был отправлен на переоснащение под выпуск электромобилей на новой платформе Ford Universal EV Platform. Переносить производство немолодых топливных кроссоверов Lincoln Corsair и Ford Escape на какой-нибудь другой завод в США компания Ford не захотела. Особенно это решение огорчило американских дилеров Lincoln, которым компания Ford после всех «оптимизаций» оставила всего четыре модели, причём все они относятся к сегменту SUV — Corsair, Nautilus, Aviator и Navigator. Утрата младшей модели означала бы для дилеров Lincoln потерю значительной части клиентов. В итоге компания Ford отреагировала на стоны дилеров Lincoln и представила в США Lincoln Corsair Hybrid 2027 модельного года.
Новый Lincoln Corsair Hybrid приходит в США с китайского завода Changan Ford в Чунцине, причём в самом Китае такой модификации, какую делают для США, нет. Американский Lincoln Corsair Hybrid оснащён гибридной силовой установкой, в состав которой входят 2,0-литровый бензиновый турбомотор, электромеханический вариатор и два тяговых электромотора — передний и задний, привод соответственно полный. Зарядка тяговой батареи от внешнего источника не предусмотрена. Характеристики отдельных компонентов силовой установки Ford не раскрывает, а её максимальная совокупная мощность составляет 309 л.с.
В Китае гибридный Lincoln Corsair оснащён 1,5-литровым бензиновым турбомотором, электромеханическим вариатором и только одним передним электромотором, максимальная мощность системы — 208 л.с. Также в продаже есть чисто бензиновые версии с 2,0-литровым бензиновым турбомотором (261 л.с.) и 8-ступенчатой АКП в сочетании с передним либо полным приводом.
Казалось бы, именно чисто бензиновые версии следовало вести из Китая в США, но компания Ford вместо этого предпочла состряпать для домашнего рынка особую, более мощную гибридную версию с полным приводом. Почему? Дело в том, что с нынешней тарифной политикой Дональда Трампа на относительно недорогом чисто бензиновом Lincoln Corsair из Китая сложно заработать — суммарная пошлина в размере 52,5% съест всю прибыль. В случае с более дорогим гибридом эту пошлину легче вписать в розничные цены — Lincoln Corsair Hybrid 2027 модельного года подаётся как высокотехнологичная и достаточно дорогая модель. При этом Corsair всё же остался самой доступной моделью в американской гамме Lincoln.
В США китайский Lincoln Corsair Hybrid появится в продаже в начале 2027 года в комплектациях Premiere и Reserve по цене от 48 790 долларов и от 55 790 долларов соответственно (в цену входит стоимость доставки). Прежде чисто бензиновый Lincoln Corsair Premiere стоил в США от 41 480 долларов. Также прежде у Lincoln Corsair была в США plug-in гибридная версия на базе 2,5-литрового бензинового «атмосферника», она стоила от 55 860 долларов. То есть китайский безрозеточный гибрид в «базе» всё же дешевле, чем прежний американский, даже с учётом пошлин. Но начальная цена за модель выросла очень сильно.
Снаружи Lincoln Corsair Hybrid 2027 модельного года для США выглядит так же, как Corsair для Китая, то есть для США такую внешность можно считать рестайлингом (новые фары и фонари, новая радиаторная решётка и бамперы). А вот салон у Corsair Hybrid для США остался старым, американским, с раздельными приборным и мультимедийным экранами. В Китае Lincoln Corsair щеголяет большим объединённым трёхэкранным табло на передней панели, а ещё у него другой руль и другая центральная консоль.
К слову, в Китае Lincoln Corsair сейчас никому не нужен: за первые семь месяцев этого года, по данным CAAM, его продажи здесь составили только 2100 шт., что на 55% меньше, чем в январе-июле 2025 года.
Добавим, что Ford также привозит из Китая в США среднеразмерный кроссовер Lincoln Nautilus и тоже платит за него ввозную пошлину в размере 52,5%. К 2030 году компания Ford намерена полностью локализовать модельный ряд Lincoln в США и отказаться от поставок из Китая.
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