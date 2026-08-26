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  • Lincoln Corsair вернулся в США в виде гибрида китайской сборки, он дорогой из-за пошлин

Lincoln Corsair вернулся в США в виде гибрида китайской сборки, он дорогой из-за пошлин

26.08.2026 638 0 0
Lincoln Corsair вернулся в США в виде гибрида китайской сборки, он дорогой из-за пошлин

По многочисленным просьбам дилеров компания Ford сохранила в модельном ряду Lincoln младший кроссовер Corsair, вот только теперь он не американский, а китайский, и предлагается только с гибридной силовой установкой.

Американский компактный кроссовер Lincoln Corsair был снят с производства в декабре 2025 года вместе с родственным Ford Escape (в Европе это Ford Kuga третьего поколения), потому что завод в Луисвилле (штат Кентукки) был отправлен на переоснащение под выпуск электромобилей на новой платформе Ford Universal EV Platform. Переносить производство немолодых топливных кроссоверов Lincoln Corsair и Ford Escape на какой-нибудь другой завод в США компания Ford не захотела. Особенно это решение огорчило американских дилеров Lincoln, которым компания Ford после всех «оптимизаций» оставила всего четыре модели, причём все они относятся к сегменту SUV — Corsair, Nautilus, Aviator и Navigator. Утрата младшей модели означала бы для дилеров Lincoln потерю значительной части клиентов. В итоге компания Ford отреагировала на стоны дилеров Lincoln и представила в США Lincoln Corsair Hybrid 2027 модельного года.

Новый Lincoln Corsair Hybrid приходит в США с китайского завода Changan Ford в Чунцине, причём в самом Китае такой модификации, какую делают для США, нет. Американский Lincoln Corsair Hybrid оснащён гибридной силовой установкой, в состав которой входят 2,0-литровый бензиновый турбомотор, электромеханический вариатор и два тяговых электромотора — передний и задний, привод соответственно полный. Зарядка тяговой батареи от внешнего источника не предусмотрена. Характеристики отдельных компонентов силовой установки Ford не раскрывает, а её максимальная совокупная мощность составляет 309 л.с.

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В Китае гибридный Lincoln Corsair оснащён 1,5-литровым бензиновым турбомотором, электромеханическим вариатором и только одним передним электромотором, максимальная мощность системы — 208 л.с. Также в продаже есть чисто бензиновые версии с 2,0-литровым бензиновым турбомотором (261 л.с.) и 8-ступенчатой АКП в сочетании с передним либо полным приводом.

Казалось бы, именно чисто бензиновые версии следовало вести из Китая в США, но компания Ford вместо этого предпочла состряпать для домашнего рынка особую, более мощную гибридную версию с полным приводом. Почему? Дело в том, что с нынешней тарифной политикой Дональда Трампа на относительно недорогом чисто бензиновом Lincoln Corsair из Китая сложно заработать — суммарная пошлина в размере 52,5% съест всю прибыль. В случае с более дорогим гибридом эту пошлину легче вписать в розничные цены — Lincoln Corsair Hybrid 2027 модельного года подаётся как высокотехнологичная и достаточно дорогая модель. При этом Corsair всё же остался самой доступной моделью в американской гамме Lincoln.

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В США китайский Lincoln Corsair Hybrid появится в продаже в начале 2027 года в комплектациях Premiere и Reserve по цене от 48 790 долларов и от 55 790 долларов соответственно (в цену входит стоимость доставки). Прежде чисто бензиновый Lincoln Corsair Premiere стоил в США от 41 480 долларов. Также прежде у Lincoln Corsair была в США plug-in гибридная версия на базе 2,5-литрового бензинового «атмосферника», она стоила от 55 860 долларов. То есть китайский безрозеточный гибрид в «базе» всё же дешевле, чем прежний американский, даже с учётом пошлин. Но начальная цена за модель выросла очень сильно.

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Снаружи Lincoln Corsair Hybrid 2027 модельного года для США выглядит так же, как Corsair для Китая, то есть для США такую внешность можно считать рестайлингом (новые фары и фонари, новая радиаторная решётка и бамперы). А вот салон у Corsair Hybrid для США остался старым, американским, с раздельными приборным и мультимедийным экранами. В Китае Lincoln Corsair щеголяет большим объединённым трёхэкранным табло на передней панели, а ещё у него другой руль и другая центральная консоль.

Lincoln Corsair для Китая
Lincoln Corsair для Китая
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Lincoln Corsair для Китая
Lincoln Corsair для Китая
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Lincoln Corsair для Китая
Lincoln Corsair для Китая
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К слову, в Китае Lincoln Corsair сейчас никому не нужен: за первые семь месяцев этого года, по данным CAAM, его продажи здесь составили только 2100 шт., что на 55% меньше, чем в январе-июле 2025 года.

Добавим, что Ford также привозит из Китая в США среднеразмерный кроссовер Lincoln Nautilus и тоже платит за него ввозную пошлину в размере 52,5%. К 2030 году компания Ford намерена полностью локализовать модельный ряд Lincoln в США и отказаться от поставок из Китая.

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