Линейка Bentley Continental пополнилась за счёт новых модификаций GT S и GTC S

29.01.2026 66 0 0
Вернувшиеся двухдверки получили гибридную силовую установку и стали мощнее по сравнению с аналогичными версиями прошлого поколения.

Роскошное купе Bentley Continental GT появилось в 2003-м, версия с открытым верхом вышла на рынок в 2006-м. За прошедшие годы двухдверки трижды сменили генерацию: четвёртое поколение дебютировало летом 2024-го, одним из последних обновлений семейства стало особенное купе – Bentley Continental GT Supersports, которое британская марка рассекретила в ноябре 2025-го. Теперь компания рассекретила модификации GT S и GTC S четвёртой генерации.

На фото: Bentley Continental GTC S нового поколения

Новые Bentley Continental GT S и GTC S оснащаются гибридной установкой, в основе которой лежит 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8, работающий в тандеме с электромотором и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Совокупная отдача этой системы составляет 680 л.с., максимальный крутящий момент – 930 Нм. Производитель отметил, что эти показатели на 130 л.с. и 160 Нм больше, чем у версий Continental GT S и GTC S третьего поколения.

В состав установки входит также тяговая батарея ёмкостью 25,9 кВт*ч, которая позволяет двухдверкам проехать до 80 км только на электротяге. На разгон с места до «сотни» новым гибридным GT S и GTC S требуется 3,5 секунды (ранее купе выполняло это упражнение за 4,0 секунды, кабриолет – за 4,1 секунды). При этом максимальная скорость стала меньше: сейчас она составляет 306 км/ч, тогда как у предшественников была равна 318 км/ч.

На фото: Bentley Continental GT S нового поколения

Ещё новые двухдверки получили спортивную выхлопную систему и шасси Bentley Performance Active от Continental GT Speed и GT Mulliner. Новые Continental GT S и GTC S имеют полный привод, другие амортизаторы, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, система предотвращения опрокидывания Bentley Dynamic Ride, иное программное обеспечение для управления ESC нового поколения (водитель может полностью её отключить при желании) и электронно-управляемый дифференциал повышенного трения.

Внешность новых купе и кабриолета с прибавкой в виде литеры S к названию имеет несколько отличий от стандартных версий. В списке соответствующие шильдики на кузове, затемнённые задние фонари и хромированные патрубки спортивной выхлопной системы. Ещё новым Continental GT S и GTC S доступны 22-дюймовые легкосплавные диски оригинального дизайна.

В салоне новинок предусмотрена двухцветная обивка сидений, вставки выполнены из мягкой на ощупь алькантары Dinamica, этим же материалом отделаны рулевое колесо, рычаг переключения передач и элементы на дверных картах. Опционально доступен декор из глянцевого углеволокна, затемнённые хромированные элементы и полностью кожаная обивка.

Информации о стоимости новинок пока нет. Известно, что на домашнем рынке, в Великобритании, стоимость базовой версии Continental GT сейчас составляет 202 400 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 21 млн рублей по текущему курсу), а за вариант с прибавкой Speed просят не менее 236 400 фунтов стерлингов (около 24,6 млн рублей).

купе кабриолет новинки гибридные авто Bentley Bentley Continental
0 комментариев

