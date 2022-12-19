Livan 9: трёхрядный конкурент Skywell ET5 полностью рассекречен и поступил в продажу

В минувшие выходные китайская компания Livan Auto, образованная в результате краха Lifan, запустила в продажу среднеразмерный электрический кроссовер Livan 9 с тремя рядами сидений. Технические характеристики у Livan 9 довольно скромные, зато цена привлекательная.

Livan Auto (она же Ruilan Auto) — это бывшая компания Lifan, которая после длительного финансового кризиса пережила банкротство и теперь наполовину принадлежит холдингу Geely, другой половиной владеют китайские власти. Презентация бренда Livan состоялась в июне, на ней было заявлено, что новая марка будет производить электромобили со сменными батареями, обещаны шесть новых моделей в течение трёх ближайших лет, две из них летом были представлены в виде концептов — Livan 7 и Livan 9. В ноябре на заводе Livan в Чунцине началось производство Livan 9 и только в минувшие выходные дебютную модель, наконец, полностью рассекретили, дан старт продаж, объявлены цены.

Livan 9 — это среднеразмерный кроссовер с тремя рядами сидений, во втором ряду могут быть два либо три раздельных кресла, третий ряд рассчитан на двоих седоков, то есть максимальное число посадочных мест — 7. Габаритная длина Livan 9 — 4845 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1778 мм, колёсная база — 2825 мм. Заявленный дорожные просвет под нагрузкой — всего 135 мм. Объём багажника за третьим рядом сидений — 162 л, со сложенным третьим рядом — 628 л, со сложенными вторым и третьим рядами — 2360 л. Штатные колёса — 18- либо 19-дюймовые.



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Первая оригинальная модель Livan не такая уж оригинальная — это электрическая конверсия бензинового кроссовера Geely HaoYue, который только что пережил рестайлинг. Ливану достался уже рестайлинговый салон без каких-либо существенных отличий от такого у Geely. Снаружи Livan 9 имеет собственное оформление передка и чуть менее яркий, чем у кроссовера Geely, декор. Есть и ещё одно существенное отличие, невидимое на первый взгляд: если у HaoYue задняя подвеска независимая (несмотря на безальтернативный передний привод), то Livan 9 довольствуется жёсткой балкой со стабилизирующей тягой Панара. Любопытно, что на сайте Livan Auto картинка платформы обрезана аккурат на задней подвеске, чтобы не смущать публику её примитивизмом… Передняя подвеска — типа McPherson.



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Единственный электромотор в Livan 9 расположен на передней оси и вращает передние колёса, максимальная отдача — 150 кВт (204 л.с.) и 310 Нм. Время разгона до 100 км/ч не указано, максимальная скорость — 163 км/ч. Ёмкость батареи — 52,56 либо 66,57 кВт·ч, запас хода на одной зарядке по китайскому циклу CLTC — 380 км и 470 км соответственно.



Батареи, как и было обещано на премьере бренда, выполнены быстросъёмными, чтобы их можно было брать по подписке и не включать в стоимость машины, китайским потребителями предложены несколько привлекательных тарифов. Минимальная цена «комплектного» Livan 9 с батареей на 52,56 кВт·ч составляет 109 900 юаней (1,02 млн рублей в переводе по текущему курсу), с батареей на 66,57 кВт·ч — 119 900 юаней (1,11 млн рублей).



По техническим характеристикам Livan 9 очень близок к вышедшему недавно на российский рынок кроссоверу Skywell ET5, но у Ливана есть третий ряд сидений, а у Сайвелла нет. Появится ли Livan 9 в нашей стране или нет, наверняка неизвестно, пришедшая на смену Лифану новая марка у нас пока официально не представлена.

