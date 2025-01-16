Маленький кроссовер Jeep Avenger может добраться до американского рынка

Марка Jeep, входящая в состав автогиганта Stellantis, представила свой самый компактный паркетник под названием Avenger осенью 2022-го в рамках Парижского автосалона. Напомним, для него основным рынком на данный момент является Европа, причём производитель сразу заявил о том, что в Северной Америке модель не появится. Сейчас паркетник представлен с передним и полным приводом, с бензиновой, электрической и гибридной техникой.

На фото: Jeep Avenger BEV 1 / 2 На фото: Jeep Avenger BEV 2 / 2

Как сообщает Motor Trend со ссылкой на руководителя североамериканского подразделения Боба Бродердорфа, Jeep Avenger всё же может добраться до «исторической родины». По словам топ-менеджера компании, «Avenger – невероятно интересный продукт». Он добавил, что ему нравится внешний вид и то, что модель собой представляет. «Я пытаюсь понять <…>, почему её не выбрали [для продажи в США] с самого начала», — пояснил он.

На фото: Jeep Avenger e-Hybrid 1 / 2 На фото: Jeep Avenger e-Hybrid 2 / 2

При этом Боб Бродердорф не уточнил, Avenger с какой «начинкой» он ждёт в Штатах. Напомним, полностью «зелёная» версия актуального паркетника оснащается 156-сильным электромотором, расположенным на передней оси. Переднеприводный вариант с ДВС оснащается бензиновой турботройкой PureTech объёмом 1,2 литра, мощность которой составляет 100 л.с. Ей в пару предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач. Помимо этого есть вариант e-Hybrid с тем же бензиновым двигателем 1.2, 48-вольтовым довеском и электромотором.

На фото: Jeep Avenger 4xe

У Jeep Avenger есть и полноприводный вариант 4xe с гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 136-сильная турботройка объёмом 1,2 литра, работающая в тандеме с 48-вольтовым электродовеском и двумя электромоторами, мощность каждого из которых равна 29 л.с. (по одному на каждой оси). Работает с шестиступенчатым автоматом e-DCS6 с двойным сцеплением. Система полного привода обеспечивает постоянное распределение тяги в соотношении 50:50 на низких скоростях, а если она превышает 90 км/ч, задний электродвигатель полностью отключается.

Каким окажется ценник Jeep Avenger в случае, если он всё же доберётся до США, пока сказать сложно. На одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, бензиновую версию паркетника можно купить минимум за 25 600 евро (эквивалентно примерно 2,7 млн рублей по текущему курсу), за исполнение e-Hybrid просят не менее 27 600 евро (около 2,9 млн рублей), покупка варианта 4xe обойдётся минимум в 33 600 евро (около 3,5 млн рублей), а стартовая стоимость полностью электрической модификации равна 38 500 евро (около 4,1 млн рублей).

На фото: салон Jeep Avenger 4xe

Напомним, ранее нишу компактных SUV бренда в Штатах занимал Jeep Renegade. Ещё в конце 2023 года стало известно о том, что модель покидает домашний рынок из-за ощутимого спада продаж. Однако сейчас в компании разрабатывают преемника этой модели, который, по плану, должен расширить североамериканскую линейку в 2027 году. Отметим, в иерархии бренда Avenger окажется на ступень ниже будущего преемника Renegade.

Как сообщалось ранее, этой новинке оставят прежнее название, при этом у него будет полностью электрическая техника. Не исключено, что Renegade EV разделит «начинку» с Citroen e-C3 (французская марка тоже принадлежит Stellantis). Ожидается, что модели оставят и версии с ДВС (это неудивительно в свете актуальной ситуации на рынке).