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Jeep готовит «зелёный» кроссовер Renegade и ещё несколько новинок

14.06.2024 19 0 0

Американская марка, принадлежащая автогиганту Stellantis, намерена выпустить на рынок не менее трёх новых моделей в течение ближайших нескольких лет.

Мультибрендовый концерн Стеллантис провёл презентацию для инвесторов в своём североамериканском офисе. Речь шла о дальнейшей стратегии развития марки Jeep, также в ходе встречи были озвучены планы по выводу на рынок новинок этого бренда: несколько моделей появятся в линейке до 2027 года (включительно). Напомним, в конце прошлого месяца Jeep представил серийный кроссовер Wagoneer S, который появится у дилеров в Штатах грядущей осенью.

Концепт Jeep Recon

Ещё одна новинка должна дебютировать до конца текущего года: её роль исполнит брутальный внедорожник Recon, который окажется полностью электрической альтернативой Jeep Wrangler. В статусе концепта этот SUV дебютировал ещё в сентябре 2022-го, а предварительная информация о его «начинке» появилась в ноябре прошлого года.

Другой грядущей новой моделью Jeep станет кроссовер Compass следующего поколения. Отметим, актуальный SUV выпускается ещё с 2016-го, в прошлом году он пережил скромное обновление, которое должно помочь модели дотянуть до 2026 года, а позже ему на смену придет Compass третьей генерации.

На фото: актуальный Jeep Compass

Также в списке новинок Jeep числится некий среднеразмерный кроссовер, название которого в компании пока держат в секрете. В компании отметили, что он будет относиться к D-сегменту. В иерархии бренда он окажется на ступеньку ниже Grand Cherokee.

Ещё в компании подробнее рассказали о недорогом полностью электрическом кроссовере, который был анонсирован ещё в конце прошлого месяца. Как оказалось, речь идёт о Jeep Renegade нового поколения, у которого будет «зелёная начинка». По словам главы Stellantis Карлоса Тавареса, эта новинка займёт место электромобиля начального уровня. По плану, на рынок Renegade EV выйдет в 2027 году.

На фото: актуальный Jeep Renegade

В компании рассказали, что «зелёной» новинке оставят название Renegade. Кстати, скорее всего, у нового поколения, будут версии в том числе и с ДВС. Подробности о технике будущего паркетника в компании пока не рассказали. Не исключено, что Renegade EV разделит «начинку» с Citroen e-C3, который дебютировал в октябре прошлого года (марка Citroen тоже принадлежит автогиганту).

Напомним, субкомпакт французской марки, предназначенный для Европы, оснащается единственным 113-сильным электромотором, расположенным на передней оси, а также литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 44 кВт*ч. Дальнобойность без подзарядки у этой модели равна 320 км (при расчёте по циклу WLTP).

Предполагается, что стартовая цена нового Jeep Renegade с полностью электрической «начинкой» не превысит 25 тыс. долларов (эквивалентно примерно 2,23 млн рублей). Для сравнения, за Citroen e-C3 в Европе просят не менее 23 300 евро (тоже около 2,23 млн рублей).

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