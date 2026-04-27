Маленький хэтчбек Audi A1 и компактный кроссовер Q2 покинули конвейер

Модели немецкой марки, производство которых было налажено на предприятиях в Испании и Германии, отправили в отставку без прямых наследников.

Компания Audi начала выпускать маленький хэтчбек A1 в 2010 году, а второе поколение появилось на рынке в 2019-м. В свою очередь компактный кроссовер Audi Q2 был представлен лишь в одном поколении, которое дебютировало в 2016 году. Теперь обе эти модели производитель официально отправляет в отставку: их выпуск на заводах в Мартореле (Испания) и Ингольштадте (Германия) уже завершён.

На фото: Audi A1 Sportback

Немцы подсчитали, что за всё время существования (то есть с 2010 по 2026 годы) Audi A1 разошёлся на глобальном авторынке тиражом в 1 389 658 экземпляров. А выбор в пользу паркетника Q2 за десятилетие его существования сделал 887 231 клиент. Как Kolesa.ru сообщал ранее, прямых наследников у отправленных в отставку Audi A1 и Q2 не будет.

Сейчас немецкий производитель продолжает готовиться к скорому запуску производства ранее анонсированной новинки. Речь идёт о хэтчбеке, которому компания решила дать возрождённый индекс A2, в продажу новинка поступит под названием Audi A2 e-tron. Напомним, первый Audi A2 недолго продержался на конвейере: он выпускался лишь в одном поколении в период с 1999 по 2005 годы.

Первый и на данный момент единственный тизер нового A2 e-tron пресс-служба Ауди опубликовала в марте 2026 года. Если судить по затемнённому изображению, у новинки будет покатая линия крыши и спойлер, установленный в верхней части багажной двери. При этом модели досталась практически плоская вертикальная корма, короткие свесы, а также головная оптика с пиксельным световым рисунком и задние фонари узкой формы. Информации о салоне грядущего хэтча пока нет.

На фото: Audi Q2

Аналогично пока нет официальной информации и о технике Audi A2 e-tron. По предварительным данным, в его основу ляжет модульная платформа MEB, на которой базируются в том числе родственные «зелёные» хэтчбеки Volkswagen ID.3 Neo и Cupra Born. Не исключено, что от топ-версии последнего новинке достанется 326-сильный электромотор, который будет расположен на задней оси.

Ранее генеральный директор Audi Гернот Деллнер сообщил о том, что серийное производство A2 e-tron будет налажено на главном заводе компании, который расположен в Ингольштадте. Ещё в компании отметили, что мировая премьера нового электромобиля начального уровня пройдёт осенью 2026 года, более точная дата дебюта станет известна позже.

Тизер Audi A2 e-tron

Тем временем, в списке недавних потерь числятся не только Audi A1 и Q2. В прошлом месяце стало известно о том, что немецкая компания решила отправить в отставку большой седан Audi A8. Роль флагмана в итоге отойдёт кроссоверу Q9, который пока официально не представлен.