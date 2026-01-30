Авторынок ×
  • Малышам здесь не место: Audi A1 уходит в историю без наследника

Малышам здесь не место: Audi A1 уходит в историю без наследника

30.01.2026 52 0 0
Малышам здесь не место: Audi A1 уходит в историю без наследника

Компания Audi перестала принимать заказы на младшую модель A1, что свидетельствует о её скором уходе с рынка.

В виде концепта Audi A1 дебютировал в 2007 года — правда, именно концепт назывался metroproject quattro, а индекс A1 присвоили уже серийному хэтчбеку, производство которого началось в 2010 году на заводе Audi в Брюсселе (в прошлом году его закрыли). Изначально Audi A1 предлагался только в трёхдверном кузове, в 2012 году на рынок вышла пятидверная версия Sportback.

Audi A1 quattro
Audi A1 quattro
1 / 5
Audi A1 quattro
Audi A1 quattro
2 / 5
Audi A1 quattro
Audi A1 quattro
3 / 5
Audi S1 Sportback
Audi S1 Sportback
4 / 5
Audi S1 Sportback
Audi S1 Sportback
5 / 5

В первом поколении Audi A1 больше, чем просто премиальной версией Volkswagen Polo. Для младшего хэтчбека Audi состряпали свой, весьма элегантный кузов с двухцветной окраской, благодаря которому A1 весьма эффективно переманивала покупателей у Mini. Вдобавок инженеры Audi «прикрутили» к платформе PQ25 фирменный полный привод quattro и создали «заряженные» версии «единички» с 2,0-литровым бензиновым турбомотором и 6-ступенчатой МКП: сначала была лимитированная «трёхдверка» A1 quattro (256 л.с.), затем появилась более массовая версия S1 (231 л.с.), доступная как в трёх-, так и пятидвером кузове. Полноприводные Audi A1 сегодня высоко ценятся на вторичном рынке.

Audi A1 второго поколения
Audi A1 второго поколения
1 / 3
Audi A1 второго поколения
Audi A1 второго поколения
2 / 3
Audi A1 второго поколения
Audi A1 второго поколения
3 / 3

Второе поколение Audi A1 на платформе MQB A0 дебютировало в 2018 году, его производство наладили на заводе Seat в испанском Мартореле. Это поколение было уже именно что премиальной версией Volkswagen Polo, в прошлое ушли и кузовная самобытность, и полный привод. Зато в гамму добавили кросс-версию с увеличенным дорожным просветом и защитным пластиковым обвесом — сначала она назвалась citycarver, а в 2022 году была переименована в allstreet.

Audi A1 allstreet
Audi A1 allstreet
1 / 3
Audi A1 allstreet
Audi A1 allstreet
2 / 3
Audi A1 allstreet
Audi A1 allstreet
3 / 3

К сожалению, у нас нет точных цифр продаж Audi A1 за все годы, известно лишь что ежегодные продажи хэтчбека первого поколения в Европе приближались с ста тысячам штук, а второе поколение продавалось на 30-40% хуже.

О том, что у Audi A1 не будет третьего поколения, стало известно ещё в 2022 году. Тогда же компания объявила, что у младшего кроссовера Audi Q2 тоже не будет прямого наследника. Сколько ещё продержится в строю Audi Q2, пока неизвестно (его выпускают в том числе в Китае), конфигуратор для него на немецком потребительском сайте Audi пока работает, а вот Audi A1 — всё, в продаже остались только живые машины у дилеров, заказать новую «единичку» на заводе уже нельзя, конфигуратор для этой модели отключён.

В 2022 году начальство Audi утверждало, что не готовит замены Audi A1 и Audi Q2, так как хочет сделать марку Audi более люксовой и прибыльной, а маленькие модели сильно размывают имидж. Теперь же известно, что Audi всё же разрабатывает некую новую модель начального уровня, которая, вероятно, получит архивный индекс A2 и будет полностью электрической.

хэтчбек авторынок Audi Audi A1

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок 7 причин купить Exeed TXL Exeed TXL – автомобиль довольно удивительный по меркам 2026 года. Он одновременно сочетает в себе новизну и солидный рыночный стаж. Как такое возможно? Очень просто: дебютировав в 2021 году,... 188 0 0 30.01.2026
Статьи / Колёсная база Как правильно чистить стёкла от снега и льда Зимнее утро водителя обычно начинается не с кофе, а с ветрового стекла, покрытого коркой льда. А если оно снабжено подогревом, отскребать приходится боковые окна. Ошибки на этом этапе стоят... 179 0 0 30.01.2026
Статьи / Практика Вредная вода и хитрости «самомойки»: как правильно мыть автомобиль Ну что может быть сложного в том, чтобы помыть машину? Заехал на мойку – и помыл. Но чем это удовольствие становится дороже, тем большее количество автовладельцев от этой услуги отказывается... 1435 0 1 28.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76224 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46430 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18847 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
25 Не средство передвижения, а роскошь: почему дорожают автомобили
13 Кроссоверы удались, ждем седан: Tenet подводит итоги 2025 года
8 Когда старый премиум-класс – не финансовая ошибка: опыт владения Lexus...
Новые комментарии
Change privacy settings