Малышам здесь не место: Audi A1 уходит в историю без наследника

В виде концепта Audi A1 дебютировал в 2007 года — правда, именно концепт назывался metroproject quattro, а индекс A1 присвоили уже серийному хэтчбеку, производство которого началось в 2010 году на заводе Audi в Брюсселе (в прошлом году его закрыли). Изначально Audi A1 предлагался только в трёхдверном кузове, в 2012 году на рынок вышла пятидверная версия Sportback.

Audi A1 quattro 1 / 5 Audi A1 quattro 2 / 5 Audi A1 quattro 3 / 5 Audi S1 Sportback 4 / 5 Audi S1 Sportback 5 / 5

В первом поколении Audi A1 больше, чем просто премиальной версией Volkswagen Polo. Для младшего хэтчбека Audi состряпали свой, весьма элегантный кузов с двухцветной окраской, благодаря которому A1 весьма эффективно переманивала покупателей у Mini. Вдобавок инженеры Audi «прикрутили» к платформе PQ25 фирменный полный привод quattro и создали «заряженные» версии «единички» с 2,0-литровым бензиновым турбомотором и 6-ступенчатой МКП: сначала была лимитированная «трёхдверка» A1 quattro (256 л.с.), затем появилась более массовая версия S1 (231 л.с.), доступная как в трёх-, так и пятидвером кузове. Полноприводные Audi A1 сегодня высоко ценятся на вторичном рынке.

Audi A1 второго поколения 1 / 3 Audi A1 второго поколения 2 / 3 Audi A1 второго поколения 3 / 3

Второе поколение Audi A1 на платформе MQB A0 дебютировало в 2018 году, его производство наладили на заводе Seat в испанском Мартореле. Это поколение было уже именно что премиальной версией Volkswagen Polo, в прошлое ушли и кузовная самобытность, и полный привод. Зато в гамму добавили кросс-версию с увеличенным дорожным просветом и защитным пластиковым обвесом — сначала она назвалась citycarver, а в 2022 году была переименована в allstreet.

Audi A1 allstreet 1 / 3 Audi A1 allstreet 2 / 3 Audi A1 allstreet 3 / 3

К сожалению, у нас нет точных цифр продаж Audi A1 за все годы, известно лишь что ежегодные продажи хэтчбека первого поколения в Европе приближались с ста тысячам штук, а второе поколение продавалось на 30-40% хуже.

О том, что у Audi A1 не будет третьего поколения, стало известно ещё в 2022 году. Тогда же компания объявила, что у младшего кроссовера Audi Q2 тоже не будет прямого наследника. Сколько ещё продержится в строю Audi Q2, пока неизвестно (его выпускают в том числе в Китае), конфигуратор для него на немецком потребительском сайте Audi пока работает, а вот Audi A1 — всё, в продаже остались только живые машины у дилеров, заказать новую «единичку» на заводе уже нельзя, конфигуратор для этой модели отключён.

В 2022 году начальство Audi утверждало, что не готовит замены Audi A1 и Audi Q2, так как хочет сделать марку Audi более люксовой и прибыльной, а маленькие модели сильно размывают имидж. Теперь же известно, что Audi всё же разрабатывает некую новую модель начального уровня, которая, вероятно, получит архивный индекс A2 и будет полностью электрической.

