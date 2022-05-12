Самый дешёвый кросс Audi сменил имя, а A4 allroad «почернел» в новом модельном году

Обновки также достались паркетникам Q7 и Q8, но совсем уж скромные. Техника у всех перечисленных моделей прежняя.

Три года назад в гамме Audi появился «кроссовер» A1 citycarver (марка настаивает на написании с прописной буквы) – это «внедорожная» версия пятидверной «единички», такую модель можно считать самым компактным и доступным паркетником премиум-бренда. Кросс-хэтч имеет исключительно передний привод, потому-то ему и не досталась традиционная для полноприводных «приподнятых» вариантов «фамилия» allroad. А сегодня компания объявила о том, что в 2023 модельном году сделанному из A1 «кроссоверу» присвоена новая приставка: теперь он зовется Audi A1 allstreet.

Audi A1 allstreet 1 / 5 Audi A1 allstreet 2 / 5 Audi A1 allstreet 3 / 5 Audi A1 allstreet 4 / 5 Audi A1 allstreet 5 / 5

Причину переименования не озвучили. Между тем давно известно, что более крупный хэтчбек A3 тоже получит «внедорожное» исполнение (к слову, дизайнер Kolesa.ru уже представил, как может выглядеть такая «трешка»). То есть не исключено, что «фамилия» allstreet будет положена всем кроссам с передним приводом, тогда как allroad оставят для старших полноприводных моделей.



Audi A1 allstreet

Ни снаружи, ни внутри Audi A1 allstreet не изменился, разве что на него повесили новые шильдики. Отличия от исходного хэтчбека – оригинальная радиаторная решетка, защитные накладки «под нержавейку» на бамперах, черный пластик на колесных арках и увеличенный на 40 мм дорожный просвет. Техника прежняя, как и наполнение комплектации. В Германии A1 allstreet стоит от 23 200 евро. Для сравнения, «полноценный» кроссовер Q2 там обойдется минимум в 26 700 евро. Кстати, после завершения жизненного цикла «ку-второй» и «единичка» покинут конвейер, преемников у них не будет.



Audi A4 allroad quattro с опциональным пакетом Black Optics Pro 1 / 5 Audi A4 allroad quattro с опциональным пакетом Black Optics Pro 2 / 5 Audi A4 allroad quattro с опциональным пакетом Black Optics Pro 3 / 5 Audi A4 allroad quattro с опциональным пакетом Black Optics Pro 4 / 5 Audi A4 allroad quattro с опциональным пакетом Black Optics Pro 5 / 5

В 2023 модельном году обновки достались и другим машинам Audi. Так, для кросс-универсала A4 allroad quattro можно заказать пакет Black Optics Pro, он включает выполненные в глянцевом черном цвете корпуса наружных зеркал, рейлинги на крыше, окантовку стекол, патрубки выпускной системы и декоративную вставку на багажной двери. На родине марки новый набор обойдется в 775 евро. Кроме того, палитра цветов кузова A4 allroad пополнилась двумя новыми металликами Chronos Gray и District Green.



Новые цвета также появились у кроссоверов Audi Q7 и Q8 (тоже металлики): Satellite Silver, Waitomo Blue и Tamarind Brown пришли на смену оттенкам Florett Silver, Galaxy Blue и Barrique Brown. Вдобавок у этих паркетников теперь по умолчанию имеется контрастная прострочка на передней панели.