Новинки ×
  • Самый дешёвый кросс Audi сменил имя, а A4 allroad «почернел» в новом модельном году

Самый дешёвый кросс Audi сменил имя, а A4 allroad «почернел» в новом модельном году

12.05.2022 129 0 0

Обновки также достались паркетникам Q7 и Q8, но совсем уж скромные. Техника у всех перечисленных моделей прежняя.

 

Три года назад в гамме Audi появился «кроссовер» A1 citycarver (марка настаивает на написании с прописной буквы) – это «внедорожная» версия пятидверной «единички», такую модель можно считать самым компактным и доступным паркетником премиум-бренда. Кросс-хэтч имеет исключительно передний привод, потому-то ему и не досталась традиционная для полноприводных «приподнятых» вариантов «фамилия» allroad. А сегодня компания объявила о том, что в 2023 модельном году сделанному из A1 «кроссоверу» присвоена новая приставка: теперь он зовется Audi A1 allstreet.

Audi A1 allstreet
1 / 5
Audi A1 allstreet
2 / 5
Audi A1 allstreet
3 / 5
Audi A1 allstreet
4 / 5
Audi A1 allstreet
5 / 5

Причину переименования не озвучили. Между тем давно известно, что более крупный хэтчбек A3 тоже получит «внедорожное» исполнение (к слову, дизайнер Kolesa.ru уже представил, как может выглядеть такая «трешка»). То есть не исключено, что «фамилия» allstreet будет положена всем кроссам с передним приводом, тогда как allroad оставят для старших полноприводных моделей.

Audi A1 allstreet

Ни снаружи, ни внутри Audi A1 allstreet не изменился, разве что на него повесили новые шильдики. Отличия от исходного хэтчбека – оригинальная радиаторная решетка, защитные накладки «под нержавейку» на бамперах, черный пластик на колесных арках и увеличенный на 40 мм дорожный просвет. Техника прежняя, как и наполнение комплектации. В Германии A1 allstreet стоит от 23 200 евро. Для сравнения, «полноценный» кроссовер Q2 там обойдется минимум в 26 700 евро. Кстати, после завершения жизненного цикла «ку-второй» и «единичка» покинут конвейер, преемников у них не будет.

Audi A4 allroad quattro с опциональным пакетом Black Optics Pro
1 / 5
Audi A4 allroad quattro с опциональным пакетом Black Optics Pro
2 / 5
Audi A4 allroad quattro с опциональным пакетом Black Optics Pro
3 / 5
Audi A4 allroad quattro с опциональным пакетом Black Optics Pro
4 / 5
Audi A4 allroad quattro с опциональным пакетом Black Optics Pro
5 / 5

В 2023 модельном году обновки достались и другим машинам Audi. Так, для кросс-универсала A4 allroad quattro можно заказать пакет Black Optics Pro, он включает выполненные в глянцевом черном цвете корпуса наружных зеркал, рейлинги на крыше, окантовку стекол, патрубки выпускной системы и декоративную вставку на багажной двери. На родине марки новый набор обойдется в 775 евро. Кроме того, палитра цветов кузова A4 allroad пополнилась двумя новыми металликами Chronos Gray и District Green.

Новые цвета также появились у кроссоверов Audi Q7 и Q8 (тоже металлики): Satellite Silver, Waitomo Blue и Tamarind Brown пришли на смену оттенкам Florett Silver, Galaxy Blue и Barrique Brown. Вдобавок у этих паркетников теперь по умолчанию имеется контрастная прострочка на передней панели.

хэтчбек универсал кроссовер авторынок новинки Audi Audi A1 Audi A4 Audi A4 Allroad Quattro

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Не гонись за богатством: стоит ли покупать Kia Ceed II за 1,2 миллиона рублей Медленно вымирающий С-класс заставляет желающих купить хэтчбек обращаться к вторичному рынку. Там еще можно найти достаточно вариантов любого возраста – от десятилетних Chevrolet Cruze и пя... 159 1 0 12.05.2022
Статьи / Авто с пробегом BMW X5 I с пробегом: дорогущая пневмоподвеска, простые тормоза и сюрпризы горячих моторов В первой части материала о BMW Х5 в кузове E53 мы выяснили, что за прилично сохранившимся кузовом престижного, но стареющего кроссовера может скрываться куча проблем по оборудованию и элект... 216 0 0 12.05.2022
Статьи / Статистика Начало дефицита АКП и долгое прощание пятидверной Нивы: продажи Lada в 1 квартале 2022 года Мы подробно рассказали о том, как начало специальной военной операции и последовавшие за этим санкции повлияли на автомобильный рынок в целом. Но давайте внимательнее изучим, что происходил... 1658 0 2 09.05.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 23930 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 16572 20 13 30.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест нового VW Caddy: только передний привод и один мотор, цифровые приборы и цена от 2 млн Сколько-сколько? Все верно: Caddy пятого поколения стоит от 1 986 300 – и это в варианте Cargo V, а за пассажирскую версию просят минимум 2 274 400 рублей. Что мы получаем за кругленькую сум... 11387 12 14 20.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings