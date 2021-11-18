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Новый Audi A3 allroad: первые изображения

18.11.2021 69 0 0

В начале этой неделе фотошпионами впервые была замечена вседорожная версия модели А3, которая сейчас проходит дорожные испытания. Как будет выглядеть новинка?

 

Компактный хэтчбек А3 впервые в модельной гамме Ауди появился в 1996 году. Сегодня на конвейере уже четвёртое поколение, официальная премьера которого состоялась в марте прошлого года. Пока представлены только седан и пятидверный хэтчбек, однако уже в скором будущем к ним должна присоединиться также кросс-версия с приставкой allroad. Подобные модификации сейчас имеют универсалы А4 и А6, а не так давно к ним также добавился самый компактный хэтчбек компании А1, который, однако, получил другое имя – citycarver. Возможно, это связано с тем, что он предлагается исключительно с передним приводом, в отличие от полноприводных модификаций allroad.

Рендер A3 allroad

Что касается внешности вседорожной А3, то здесь можно ожидать примерно тех же изменений, которые получили вышеупомянутые модели allroad. Автомобиль получит увеличенный дорожный просвет (например, А1 citycarver обладает большим на 40 мм клиренсом по сравнению с обычным хэтчбеком), появятся пластиковые накладки на колёсные арки и пороги, модифицированные бампера. Также одним из самых ярких элементов новой модели должна стать решётка радиатора с оригинальной отделкой.

Рендер A3 allroad

Новая А3 построена на платформе MQB Evo, которую также используют новые Seat Leon, Skoda Octavia и Volkswagen Golf. С ними же модель из Ингольштадта делит моторную гамму, за исключением самых мощных модификаций. Хэтчбек и седан оснащаются передним приводом, за исключением моделей S3 и RS 3, которая была презентована этим летом и комплектуется системой полного привода RS Torque Splitter. Вполне вероятно, что кросс-хэтчбек также получит полноприводную трансмиссию вместе с именем allroad.

Вседорожные модели Audi — A1 citycarver, A4 allroad и A6 allroad
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Вседорожные модели Audi — A1 citycarver, A4 allroad и A6 allroad
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Вседорожные модели Audi — A1 citycarver, A4 allroad и A6 allroad
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Вседорожные модели Audi — A1 citycarver, A4 allroad и A6 allroad
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Вседорожные модели Audi — A1 citycarver, A4 allroad и A6 allroad
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Вседорожные модели Audi — A1 citycarver, A4 allroad и A6 allroad
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Сегодня в России хэтчбек А3 нового поколения предлагается с единственным мотором – бензиновой «турбочетвёркой» 1.4 TSI мощностью 150 л.с. (250 Нм) в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Базовая стоимость переднеприводной модели составляет 2 675 000 рублей, самая дорогая комплектация Sport оценивается в 3 051 000 руб. Кстати, цены на седан А3 абсолютно такие же. Можно приобрести и мощную версию S3, которая оснащается 290-сильным 2.0Т, 8-ступенчатым «роботом» и полным приводом – 4 150 000 рублей как за седан, так и за хэтчбек.

Напомним, этим летом мы провели тест-драйв нового Audi A3 Sedan.         

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