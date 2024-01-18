Maserati решила отложить разработку «зелёного» седана Quattroporte

Maserati выпускает седан Quattroporte с 1963 года, за прошедшие годы модель успела пять раз сменить генерацию. Актуальное шестое поколение появилось более десяти лет назад, в 2013-м. Отметим, пиковым для этого автомобиля стал 2015 год, тогда в Европе было реализовано 815 экземпляров. При этом в текущем десятилетии ежегодный показатель лишь немногим превышает одну сотню. В 2022-м сообщалось, что компания занялась разработкой Quattroporte седьмой генерации.

На фото: актуальный седан Maserati Quattroporte

Тогда же предполагалось, что у нового Quattroporte будет только полностью электрическая «начинка». Однако теперь Automotive News сообщает о том, марка Maserati, входящая в обширный портфель автогиганта Stellantis, решила приостановить разработку электрического Quattroporte. Отмечается, что в компании это объяснили «беспокойством по поводу производительности новой модели».



Однако источники ряда итальянских СМИ предполагают, что Stellantis в целом задумался о необходимости скорого запуска полностью электрического флагманского седана Maserati. Сообщается, что в качестве мер по сокращению расходов автопроизводитель обратился к поставщикам с просьбой снизить цены на запчасти на 6% (при этом он уже обращался к ним с аналогичным запросом в прошлом году).



Ранее предполагалось, что полностью электрическая четырёхдверка итальянской марки будет представлена уже в 2024 году. По плану, на европейском рынке такая модель должна была побороться за клиентов с «немцами» Mercedes-Benz EQE и BMW i7.



Кстати, ранее Maserati пришлось отложить ещё одну свою «электричку» – речь идёт о среднеразмерном кроссовере Grecale Folgore, старт выпуска которого был перенесён с 2023-го на конец текущего года. При этом в продажу уже поступило «зелёное» купе GranTurismo и продолжается разработка GranCabrio с той же техникой (дебют кабриолета намечен на 2024-й). Кроме того, полное «озеленение» бренда затронет и кроссовер Levante. Предполагается, что его гамма расширится за счёт полностью электрической версии в середине текущего десятилетия.

На фото: актуальное купе Maserati GranTurismo Folgore 1 / 2 На фото: актуальное купе Maserati GranTurismo Folgore 2 / 2

По предварительным данным, электрический седан Maserati Quattroporte разделит технику с купе GranTurismo Folgore. «Двухдверка» оснащена трёхмоторной силовой установкой, при этом один электродвигатель находится на передней оси, ещё два – на задней. Совокупная отдача у купе равна 761 л.с., а максимальный крутящий момент – 1350 Нм. В состав системы ещё входят блоки тяговой батареи общей ёмкостью 92,5 кВт*ч (из них полезной – 83 кВт*ч). Такому GranTurismo на разгон с места до «сотни» требуется 2,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 320 км/ч.



Вероятно, задержки с разработкой и выпуском «электричек» марок, принадлежащих Stellantis, связаны не только с высокими издержками, но и с низким спросом на электромобили. Ранее в связи с этим автогигант, в частности, принял решение поставить на паузу завод Мирафьори в Италии.