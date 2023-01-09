Maserati Levante нового поколения может получить 755-сильную трёхмоторную установку

В роли предвестника серийного кроссовера Maserati выступил концепт Kubang, представленный в 2011 году на автосалоне во Франкфурте. Товарный вариант – уже под названием Levante – дебютировал лишь через пять лет, весной 2016-го в Женеве. Кроссовер пережил единственное скромное обновление в 2020-ом, а годом позже у него появилась гибридная версия. Сейчас итальянская марка работает над новым поколением этого SUV.

На фото: актуальный кроссовер Maserati Levante

Принадлежащий автогиганту Stellantis бренд Maserati намерен перейти на электрический транспорт к концу текущего десятилетия (это предусмотрено в плане Stellantis Dare Forward 2030). Известно, что все «зелёные» версии получат «фамильную» прибавку Folgore к названию. Первой моделью бренда, который её получил, стал кроссовер Grecale, который был представлен в марте прошлого года.



Как сообщает британский Autocar, что Maserati Levante нового поколения, вероятно, появится в 2025 году. Предполагается, что в ходе смены генерации флагманский внедорожник станет полностью электрическим: он может «заменить» двигатель внутреннего сгорания на полностью электрическую силовую установку. В конкуренты ему прочат BMW iX и Mercedes-Benz EQS SUV.



По предварительным данным, в основу новинки ляжет модернизированная версия платформы Giorgio, разработки «родственной» компании Alfa Romeo (тоже входит в состав автогиганта Stellantis). «Тележка» используется как для электромобилей, так и для вариантов с ДВС. Предполагается, что первым переработанный тяговый аккумулятор получит «зелёный» седан Quattroporte Folgore, а следом им снабдят и новый Levante.



Официальной информации о технике кроссовера второй генерации пока нет. Скорее всего, Levante Folgore будет иметь только полный привод, топовая версия может получить электрическую трёхмоторную силовую установку (один двигатель расположен на передней оси, ещё два – на задней), как у купе GranTurismo, только у SUV совокупная мощность окажется немногим меньше, около 755 л.с. (у «двухдверки» – 761 л.с.).

На фото: салон Maserati Levante

Напомним, в актуальной моторной гамме кроссовера Maserati Levante есть бензиновые двигатели V6 (430 л.с., 580 Нм) и V8 (530 л.с. и 580 л.с., в обоих случаях – 730 Нм). Топ-версия Trofeo первую «сотню» набирает за 3,9 секунды, а максимальная скорость равна 304 км/ч. Как мы уже отмечали, в линейке имеется и «мягкий гибрид», в его основе лежит бензиновый 2,0-литровый четырёхцилиндровый турбомотор с «электродовесками». Совокупная отдача равна 330 л.с., максимальный крутящий момент – 450 Нм.



Минувшей осенью стало известно о том, что Maserati возвращает в линейку GranCabrio: первые официальные снимки будущей новинки производитель опубликовал в конце октября. Известно, что презентация новинки состоится позже в текущем году.