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  • Mazda анонсировала паркетник CX-3 следующего поколения: первый тизер

Mazda анонсировала паркетник CX-3 следующего поколения: первый тизер

10.08.2026 748 0 0
Mazda анонсировала паркетник CX-3 следующего поколения: первый тизер

Новинка появится в 2027 году. Ожидается, что она вернётся на старосветский рынок, где поборется за покупателей с Ford Puma и Nissan Juke.

Компактный паркетник Mazda CX-3 дебютировал в 2014 году, обновление он пережил в 2018-м. Как Колёса.ру сообщали ранее, в 2021-м модель покинула США и Европу, однако осталась в ряде других стран. В начале текущего года стало известно о том, что нынешний кроссовер покинет конвейер. Однако японская компания уже готовит преемника маленького SUV: теперь производитель рассказал об этом официально.

На фото: актуальный кроссовер Mazda CX-3 (версия для австралийского рынка)
На фото: актуальный кроссовер Mazda CX-3 (версия для австралийского рынка)
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На фото: актуальный кроссовер Mazda CX-3 (версия для австралийского рынка)
На фото: актуальный кроссовер Mazda CX-3 (версия для австралийского рынка)
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Известно, что следующий кроссовер Mazda CX-3 станет глобальной моделью, а его производство, судя по всему, наладят на заводе компании в Таиланде. В компании отметили, что вывод грядущей новинки на мировой рынок будет проходить поэтапно с 2027 года – сначала паркетник появится в странах АСЕАН, Японии, затем в других регионах. Стоит ожидать, что модель появится в том числе в Европе, где её будет ждать борьба за покупателей с Ford Puma и Nissan Juke.

Первый тизер Mazda CX-3 нового поколения

Сообщается, что Mazda CX-3 второй генерации будет собственной разработкой японской компании, а не моделью, которая создана в сотрудничестве со сторонним партнёром, к примеру, как в случае с Mazda 6e и CX-6e (напомним, это совместные проекты с китайским производителем Changan).

По предварительным данным, в гамме нового CX-3 будут различные двигатели внутреннего сгорания (в том числе работающие в паре с шестиступенчатой коробкой передач), не исключена и гибридная «начинка»; ожидается, что автомобиль будет доступен только с передним приводом. Официальные подробности о технике анонсированного кроссовера появятся позже.

Концепт Mazda Vision X-Compact
Концепт Mazda Vision X-Compact
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Концепт Mazda Vision X-Compact
Концепт Mazda Vision X-Compact
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Концепт Mazda Vision X-Compact
Концепт Mazda Vision X-Compact
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Концепт Mazda Vision X-Compact
Концепт Mazda Vision X-Compact
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Пока что Mazda показала лишь один тизер грядущей новинки. На картинке невысокого качестве не разглядеть детали, так как изображение ещё и затемнено. Можно предположить, что паркетник получит традиционный пятидверный кузов и переднюю часть, оформленную в соответствии с актуальным фирменным стилем бренда.

Есть вероятность, что в экстерьере новинки найдут отражение черты концептов Mazda Vision X-Compact и Vision X-Coupe, которые были показаны осенью 2025 года. В списке отличительных черт их внешности числятся «раскосая» головная оптика, дополнительные световые элементы, направленные по диагонали к воздухозаборнику в нижней части заднего бампера, а также подсвечиваемый логотип.

Концепт Mazda Vision X-Coupe
Концепт Mazda Vision X-Coupe
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Концепт Mazda Vision X-Coupe
Концепт Mazda Vision X-Coupe
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Концепт Mazda Vision X-Coupe
Концепт Mazda Vision X-Coupe
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Концепт Mazda Vision X-Coupe
Концепт Mazda Vision X-Coupe
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Напомним, шоу-кар Mazda Vision X-Coupe оснастили plug-in гибридной силовой установкой c двухсекционным роторно-поршневым турбомотором, электродвигателем и тяговой батареей (ёмкость не раскрыта). Максимальная совокупная отдача системы равна 510 л.с., запас хода при движении только на электротяге – 160 км, в гибридном режиме показатель составляет 800 км.

Тем временем, в конце минувшего месяца стало известно о том, что Mazda может перевести MX-5 на электротягу, хотя вариант с ДВС останется. Помимо этого, производитель думает о новом спорткаре, который в иерархии бренда окажется на ступеньку выше Miata.

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