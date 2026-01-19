Новинки ×

Mazda2 и CX-3 готовятся окончательно покинуть конвейер

19.01.2026 29 0 0
Ожидается, что производство этих двух «возрастных» моделей японской марки будет завершено в 2026 году.

Мазда решила «причесать» свою модельную линейку: есть вероятность, что скоро она не досчитается пары представителей. Одним из них, скорее всего, станет маленький кроссовер Mazda CX-3. Напомним, он дебютировал в 2014 году, первое обновление модель пережила в 2018-м. Через несколько лет, в 2021-м, паркетник покинул американский и европейский рынки, но остался в ряде других регионов, причём в 2023 году модель претерпела ещё одну модернизацию.

На фото: Mazda CX-3 (версия для японского рынка)

В свою очередь, выпуск компактного хэтчбека Mazda2 стартовал в 2002 году (на домашнем рынке он долгое время продавался под названием Demio). Актуальная пятидверка третьего поколения появилась в 2014-м, была обновлена в 2019 и 2023 годах. Эта модель также уже покинула Старый и Новый Свет, однако пока что присутствует, к примеру, на домашнем рынке.

Теперь японское издание Creative Trend со ссылкой на внутренние документы дилеров бренда сообщает о том, что Мазда намерена в течение 2026 года свернуть производство Mazda2 и CX-3. Так, ожидается, что последний экземпляр паркетника сойдёт с конвейера уже в марте этого года, а выпуск хэтчбека будет завершён в июне. Сообщается, что пока что дилеры марки ещё продолжают принимать заказы, позже они будут распродавать машины, оставшиеся на складах.

На фото: Mazda2 (версия для японского рынка)

Скорее всего, у Mazda2 в дальнейшем появится преемник. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в его основу может лечь концепт Vision X-Compact, который был представлен в октябре 2025 года. Не исключено, что в итоге новинкой окажется либо субкомпактный кроссовер, либо кросс-хэтчбек, которому могут присвоить иное название – Mazda CX-20.

Габаритная длина Mazda Vision X-Compact составляет 3825 мм, ширина – 1795 мм, высота – 1470 мм, а расстояние между осями – 2515 мм. Информации о силовой установке концепта нет, но в компании рассказали о его цифровых возможностях, в частности, искусственном интеллекте, который сможет выполнять множество различных функций.

Mazda Vision X-Compact получил салон, выполненный в духе спортивного минимализма. Можно отметить высокий центральный тоннель с крупным селектором автоматической коробки передач, а вместо дисплея информационно-развлекательной системы на передней панели есть магнитная панель в качестве крепления для смартфона, она расположена справа от круглого экрана, исполняющего роль виртуальной приборки. Некоторые элементы в салоне окрашены в цвет кузова.

Концепт Mazda Vision X-Compact
Концепт Mazda Vision X-Compact
1 / 3
Концепт Mazda Vision X-Compact
Концепт Mazda Vision X-Compact
2 / 3
Концепт Mazda Vision X-Compact
Концепт Mazda Vision X-Compact
3 / 3

Отметим, тогда же был показан ещё один шоу-кар – кросс-купе Mazda Vision X-Coupe. Его габаритная длина равна 5050 мм, ширина – 1995 мм, высота – 1480 мм, а расстояние между осями составляет 3080 мм. Концепт оснастили plug-in гибридной силовой установкой c двухсекционным роторно-поршневым турбомотором и электродвигателем, её максимальная совокупная отдача – 510 л.с. Запас хода при движении только на электротяге – 160 км пробега, в гибридном режиме – 800 км.

