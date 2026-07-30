Mazda может перевести MX-5 на электротягу, хотя вариант с ДВС останется

Японская компания думает о разработке двухдверки нового поколения, а также о новом спорткаре, который в иерархии бренда окажется на ступеньку выше Miata.

Mazda начала выпускать свою спортивную модель под названием MX-5 в 1989 году, при этом нынешний автомобиль четвёртого поколения появился уже более десяти лет назад – в 2014-м. На одном из основных для нишевой модели рынков, в США, двухдверка продаётся с прибавкой Miata к названию. Здесь модель сейчас находится «в плюсе»: за первую половину 2026-го американские дилеры реализовали 5010 экземпляров, что на 5% больше, чем в январе-июне прошлого года.

На фото: актуальная Mazda MX-5 Miata (версия для американского рынка)

Очевидно, в компании в настоящее время уже думают о Mazda MX-5 следующего поколения. Правда, новинку придётся подождать: по данным зарубежных СМИ, она появится не раньше 2028 года. Первой информацией о следующей двухдверке поделилось немецкое издание Auto Motor und Sport, редакция которого пообщалась с генеральным директором Mazda Масахиро Моро.

Сообщается, что у Mazda MX-5 следующей генерации будут версии с ДВС, в частности, модели прочат новый четырёхцилиндровый двигатель Skyactiv-Z объёмом 2,5 литра. Есть вероятность, что новинка получит и гибридную установку. Напомним, предлагаемая сейчас в Штатах MX-5 Miata оснащается 2,0-литровым четырёхцилиндровым двигателем мощностью 184 л.с. (максимальный крутящий момент – 205 Нм), работающим в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

При этом ожидается, что у новой Mazda MX-5 будет и полностью электрическая версия, несмотря на то, что объёмы продаж «электричек» не столь высоки, как рассчитывали производители (в результате некоторые свернули ряд своих «зелёных» проектов). Однако, как отметил Масахиро Моро, модели, возможно, придётся существовать в эпоху, когда использование двигателей внутреннего сгорания станет невозможным из-за нормативных препятствий.

Кстати, разговоры о потенциальной «зелёной» двухдверке в Mazda вели ещё в 2019 году. И что тогда, что сейчас обсуждается необходимость сохранить одну из главных особенностей модели – её скромный вес. Задача перед инженерами стоит амбициозная: не превысить планки в 1000-1200 кг при условии наличия тяговой батареи (как правило, весьма тяжёлой). При этом отмечается, что базовая конструкция должна стать легче «без использования углеродного волокна», чтобы не пришлось дополнительно завышать ценник.

На фото: салон актуальной Mazda MX-5 Miata (версии для американского рынка)

Как сообщает немецкое издание, глава Mazda также обмолвился, что на разработке двухдверки следующего поколения японская марка останавливаться не планирует. Ожидается, что в дальнейшем модельную линейку пополнит некий новый спорткар, который в иерархии бренда займёт место на ступеньку выше MX-5. Не исключено, что это окажется мелкосерийная модель, собираемая на заказ и в основном вручную. Подробности, вероятно, появятся позже.

Тем временем, у актуальных массовых моделей бренда дела идут в целом неплохо. Так, в прошлом месяце стало известно о том, что кроссовер Mazda CX-5 нового поколения вопреки ожиданиям пользуется бешеным спросом в Японии, причём самой востребованной является топовая комплектация.