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Mazda CX-60: новые изображения

18.02.2022 142 0 0

Вчера в Сети появились свежие шпионские фотографии нового японского кроссовера в камуфляжной плёнке, благодаря которым у нас есть возможность представить, как он будет выглядеть.

 

На прошлой неделе компания Mazda опубликовала первые тизеры своего первого кроссовера, который будет построен на новой заднеприводной платформе. Этот факт непременно сказался на внешности паркетника, ведь одна из самых интересных её особенностей – пропорции, характерные для автомобилей с классической компоновкой. Прежде всего, это длинный капот, относительно короткий передний свес и внушительное расстояние между передней дверью и колёсной аркой (так называемое «расстояние престижа»).

Рендер Mazda CX-60

Что же касается передней части, то она будет выполнена в стиле других новинок бренда, среди которых обновлённая СХ-5 и новый кроссовер СХ-50. Модель получит фирменную решётку радиатора, визуально объединённую с фарами в том числе за счёт «пронзающих» её узких светодиодных полосок габаритных огней. Боковины сделаны чуть более простыми по форме по сравнению с СХ-5, здесь практически нет заметных выштамповок. Сзади появятся сильно вытянутые по горизонтали фонари с оригинальной графикой светодиодных огней, также можно отметить сдвоенные угловатые патрубки выхлопной системы, напоминающие некоторые модели Mercedes-AMG.

Рендер Mazda CX-60

Как уже говорилось, в основе новинки новая платформа с основным задним приводом и продольно расположенным двигателем. СХ-60 станет первенцем «крупных моделей» марки (Large Product Group). В первую очередь кроссовер адресован Европе, там он будет представлен в виде подзаряжаемого гибрида с 4-цилиндровым 2.5 и электромотором, общая отдача составит свыше 300 л.с. Также в гамме будут рядные 6-цилиндровые Skyactive-X и Skyactive-D (бензиновый и дизельный соответственно) в паре с 48-вольтовым стартер-генератором.

Премьера новой Mazda CX-60 состоится 8 марта.

Обновлённая СХ-5 и СХ-9
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Обновлённая СХ-5 и СХ-9
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Обновлённая СХ-5 и СХ-9
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Обновлённая СХ-5 и СХ-9
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Обновлённая СХ-5 и СХ-9
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Обновлённая СХ-5 и СХ-9
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Пока неизвестно, появится ли новинка в России. Сегодня у нас официально представлены лишь два кроссовера бренда, младший из которых СХ-5 можно приобрести за 1 919 000 рублей (2.0 МТ, 150 л.с., передний привод). Версия со 194-сильным 2.5, полным приводом и «автоматом» обойдётся минимум в 2 441 000 руб. Второй кроссовер – СХ-9, который предлагается с единственным 231-сильным 2.5, автоматической коробкой и полным приводом. Его ценник заметно больше и стартует с отметки в 3 310 000 рублей.  

Напомним, в конце прошлого года Мазда обновила родстер МХ-5.

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