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  • Mazda снимает с производства кроссовер CX-8, который расходится хуже престижного CX-60

Mazda снимает с производства кроссовер CX-8, который расходится хуже престижного CX-60

11.08.2023 111 0 0

На родине компании выпуск трехрядного паркетника завершится в конце текущего года. При этом гамму пополнит другой крупный кросс.

Мазда продолжает реформирование своей SUV-линейки. В июне было объявлено о том, что модель CX-9 покидает США, там ее место займет кроссовер CX-90 (уже в продаже), который относится к так называемому премиальному семейству (сейчас в него входит еще CX-60, скоро гамму расширят). Напомним, престижные машины сделаны на платформе с продольным расположением мотора и базовым задним приводом. Так вот теперь выяснилось, что в декабре в Японии свернут производство еще и паркетника CX-8: соответствующее сообщение появилось на местном потребительском сайте марки.

Mazda CX-8

Трехрядная «восьмерка» длиной 4,9 метра дебютировала в 2017 году, по сути, этот кросс представляет собой растянутую версию CX-5. Изначально Mazda CX-8 позиционировали в качестве эксклюзива для японского рынка, где он «замещал» упомянутый CX-9 (на родине Мазды «девятку» никогда не продавали). Однако затем «восьмерка» также добралась до Австралии, Новой Зеландии, Китая и стран Юго-Восточной Азии. Более того, в Поднебесной, Малайзии и во Вьетнаме даже наладили выпуск CX-8. В последних двух странах сборку, видимо, остановят следом за Японией, а вот в КНР кроссовер вполне может задержаться.

Mazda CX-8

На домашнем рынке лучшим годом для Mazda CX-8 стал 2018-й – тогда реализовали 30 700 паркетников. Но затем продажи стремительно поползли вниз. Результат прошлого года – уже 12 900 единиц. Под конец 2022-го паркетник пережил рестайлинг, но обновки ему не помогли, и в году нынешнем модель даже уступила более дорогому CX-60: по итогам января-июля «восьмерка» разошлась тиражом 9973 экземпляра, тогда как статусный SUV обрел более 19 000 владельцев.

Mazda CX-8

Сейчас CX-8 предложен на родине с бензиновыми «атмосферником» Skyactiv-G 2.0 (190 л.с., 252 Нм) и «турбочетверкой» Skyactiv-G 2.5T (230 л.с., 420 Нм), вдобавок можно выбрать дизель Skyactiv-D 2.2 (200 л.с., 450 Нм). Все моторы сочетаются с шестиступенчатым «автоматом», привод передний или полный. Цена – от 20 800 долларов, тогда как CX-60 обойдется минимум в 22 400 долларов.

Между тем место трехрядного SUV в японской гамме Мазды пустовать не будет (CX-90 в Стране восходящего солнца не продают): к премьере готовится еще одна престижная модель – CX-80. Этот кроссовер могут представить до конца текущего года.

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