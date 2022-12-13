Автомобили бизнес-класса компания Mercedes-Benz производит с 1975 года, именно тогда стартовало производство модели с индексом W123. Однако Е-классом они стали только в 1993 году, когда состоялась премьера рестайлинговой версии кузова W124. До этого суффикс «Е», происходивший от немецкого слова Einspritzung, означал систему впрыска топлива – это новаторское техническое решение было впервые применено именно на предшественниках современного Е-класса в 1960-х годах. В дальнейшем её стали использовать все автомобили марки, поэтому необходимость в подобном обозначении отпала. Сегодня на конвейере пятое поколение «Ешки» с заводским индексом W213, которое было впервые продемонстрировано в начале 2016 года на Детройтском автосалоне. В 2020-м модель получила заметный рестайлинг, теперь же немецкая компания готовит к премьере новое поколение Е-класса.

Рендер нового Mercedes-Benz E-Class

Недавно опубликованные в Сети фотографии позволяют практически полностью рассмотреть новую переднюю часть, которая станет самой оригинальной среди всех новых традиционных седанов марки. Как мы уже видели раньше, новинка получит изогнутые светодиодные элементы в нижней части фар, что в некотором плане является отсылкой к нескольким поколениям «четырёхглазых» Е-классов. Теперь же оказалось, что и сама форма фар с изогнутой нижней границей будет этому соответствовать. Ещё один интересный элемент – чёрная декоративная вставка между фарами и решёткой (которая сохранит традиционные очертания), визуально их объединяющая. Похожее решение применяется компанией Mercedes-Benz на её электрических моделях. Боковины имеют относительно простую форму, выделяются лишь пара горизонтальных выштамповок в районе колёсных арок, а также аналогичные новому S-классу выдвижные дверные ручки. По задней части пока утечек не было, и мы располагаем лишь шпионскими фотографиями с закамуфлированной кормой. Вполне возможно, здесь не будет особых откровений, и фонари будут сделаны в стиле того же S-класса. Плюс к этому мы изобразили вариант с более оригинальной задней оптикой в стиле электрических моделей марки. Кроме того, седан изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Рендеры нового Mercedes-Benz E-Class с двумя вариантами задней оптики 1 / 2 Рендеры нового Mercedes-Benz E-Class с двумя вариантами задней оптики 2 / 2

E-Class шестого поколения будет построен на платформе MRA2 (Modular Rear Architecture), которую уже использует вышеупомянутый S-Class, а также кроссовер GLC последней генерации. Помимо внешности, отличительной чертой новой «Ешки» станет интерьер с оригинальным горизонтально ориентированным мультимедийным экраном (в отличие от вертикального дисплея на других новинках компании).

Премьера новинки может состояться в ближайшие недели.

Нынешний Е-класс (W213) 1 / 3 Нынешний Е-класс (W213) 2 / 3 Нынешний Е-класс (W213) 3 / 3

Между тем, ровно неделю назад состоялась премьера самого мощного представительского седана Mercedes-AMG S63 E Performance.