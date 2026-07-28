Mercedes-Benz готовит к скорому старту продаж обновлённый кемпер Marco Polo

Кемпер Mercedes-Benz Marco Polo базируется на V-Class. Пассажирский вэн третьего поколения появился на рынке в 2014-м, летом 2019-го линейка пополнилась за счёт полностью электрической версии – EQV. В марте 2026-го немецкая марка провела премьеру нового электрического минивэна VLE, анонсировала топливные версии, а также роскошный вариант VLS. Однако нынешний обновлённый кемпер Marco Polo базируется на уходящем Mercedes-Benz V-Class.

На фото: обновлённый Mercedes-Benz Marco Polo 1 / 2 На фото: обновлённый Mercedes-Benz Marco Polo 2 / 2

Как в феврале сообщали Колёса.ру, Mercedes-Benz Marco Polo сменил прописку. Его переоборудованием ранее занимались специалисты компании Westfalia в немецком городе Гота, а теперь вэны, выпускаемые в Витории (Испания), отправляют на доработку на предприятие компании в другой город в Германии – Людвигсфельд.

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Компания полностью рассекретила посвежевший кемпер. Одной из главных обновок для Marco Polo стала новая выдвижная крыша с электроприводом, которая обеспечивает спальное место в верхней части вэна. У крыши прочный и лёгкий алюминиевый каркас с двойной обшивкой. Эта «палатка» остаётся изолированной практически при любых погодных условиях. А ещё теперь у неё есть дополнительный запас высоты на 10 см – когда задняя секция поднимается «в полный рост».

Эта секция крыши «глэмпинг-мобиля» ещё получила новое светодиодное освещение. Так, для подсветки предусмотрены различные режимы – от прохладным до тёплых тонов. Помимо этого, разработчики снабдили новую крышу раздвижной панелью, которая обеспечивает больше естественного дневного света в салоне и приток свежего воздуха, а ночью открывает беспрепятственный обзор на звездное небо.

Mercedes-Benz Marco Polo в ходе обновления получил иной выдвижной тент с изменённой конструкцией: теперь его легко на время снимать, к примеру, между походами или при поездках на мойку. Ещё для модели разработали новые магнитные шторки, иную акустическую систему с восемью динамиками и сабвуфером, а также возможность соединения по Bluetooth, с помощью которого можно «воспроизводить видео даже при выключенной информационно-развлекательной системе».

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«Вэн-путешественник» получил пересмотренные выдвижные ящики, новые откидные столики и «более энергоэффективную» (на 25%) холодильную камеру объёмом 40 литров. Ещё Marco Polo положена мини-кухня с двумя газовыми конфорками и раковиной, вращающиеся передние кресла и задняя скамья, трансформируемая в кровать, а на передней панели установлено единое табло с парой дисплеев диагональю 12,3 дюйма каждый.

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Пока «начинка» кемпера осталась прежней. В гамме Mercedes-Benz Marco Polo числится три 2,0-литровых четырёхцилиндровых дизеля. У базового варианта отдача равна 163 л.с., максимальный крутящий момент – 380 Нм, показатели среднего двигателя – 190 л.с. и 440 Нм, а у топового дизеля – 237 л.с. и 500 Нм. Всё трио работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, привод – задний или полный. Топ-версии на разгон с места до «сотни» требуется 8,8 секунды.

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Известно, что продажи посвежевшего Mercedes-Benz Marco Polo в Европе начнутся 5 августа 2026 года, цены станут известны позже. Стоимость актуального варианта на домашнем рынке, в Германии, стартует с отметки 80 664 евро (эквивалентно примерно 7,2 млн рублей по текущему курсу).

Ранее в компании сообщали о том, что кемперы от Mercedes-Benz ближе к концу текущего десятилетия перейдут в новое поколение и, соответственно, переедут на новую платформу – VAN.EA / VAN.CA.