Mercedes-Benz готовится к скорой презентации обновлённых GLE, GLE Coupe и GLS

Премьера посвежевших кроссоверов немецкой марки пойдёт уже завтра, 31 марта 2026 года. Пока что компания поделилась лишь одним тизером.

История Mercedes-Benz GLE началась ещё в 1997 году, причём до 2015-го он продавался под названием M-Class. Актуальный кроссовер дебютировал в 2018-м, в следующем году к нему присоединилась версия с купеобразным кузовом и соответствующей прибавкой Coupe, у обеих версий имеются «заряженные» варианты от подразделения AMG. Первый рестайлинг семейство в полном составе пережило в первом квартале 2023 года, а теперь грядёт второе обновление.

Также второй рестайлинг ждёт кроссовер GLS, который изначально, в 2006-м, поступил на рынок под буквенным индексом GL. Дополнительная литера появилась в ходе рестайлинга в 2015-м, а кроссовер третьего поколения дебютировал в 2019 году, первое обновление пережил весной 2023-го. Отметим, в линейке GLS тоже есть «горячие» модификации от Mercedes-AMG.

Теперь все три модели – Mercedes GLE, GLE Coupe и GLS – готовятся к скорому второму рестайлингу, премьера пойдёт уже завтра, 31 марта 2026 года. Пока что производитель сопроводит анонс всего лишь одним малоинформативным тизером, на котором запечатлены три посвежевшие модели, накрытие плотной тканью. Она едва ли позволяет разглядеть силуэты SUV и тщательно скрывает все детали их внешности.

При этом ранее прототипы обновлённых кроссоверов уже попадались в объективы фотошпионов. Судя по снимкам, все три модели получат иное оформление передней части с увеличенной радиаторной решёткой и изменённым дизайном бампера, а в световой рисунок головной оптики «впишут» фирменные трёхлучевые звёзды. Схожие элементы украсят и фонари GLE, GLE Coupe и GLS, кроме того, стоит ожидать другое оформление заднего бампера.

По предварительным данным, салон этих трёх кроссоверов будет оформлен в актуальном фирменном стиле: версиям попроще предложат обновлённый виртуальный щиток приборов диагональю 10,25 дюйма и 14-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы. MBUX Superscreen также предполагает наличие 14-дюймового дисплея для переднего пассажира. А топовая система MBUX Hyperscreen представляет собой единое табло на всю переднюю панель. Есть вероятность, что GLE, GLE Coupe и GLS получат новое рулевое колесо.

Все официальные подробности, включая информация о технике, станут известны совсем скоро. Ожидается, что кроссоверы Mercedes получат модернизированную «начинку». По предварительным данным, у модификации GLS 450 под капотом будет пересмотренный рядный 3,0-литровый турбомотор, как и раньше выдающий 381 л.с., но его максимальный крутящий момент увеличится до 560 Нм (на 60 Нм больше).

А обновлённому варианту Mercedes GLS 580 зарубежные СМИ прочат новый 4,0-литровый битурбомотор V8 M177 Evo, который недавно дебютировал на обновлённом S-классе. Его максимальная мощность у флагманского седана составляет 537 л.с., а крутящий момент равен 750 Нм. Цены всех трёх посвежевших SUV станут известны позже.