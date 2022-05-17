Mercedes-Benz готовится к скорой презентации кроссовера GLC нового поколения

Кроссовер Mercedes-Benz GLC был представлен в 2015 году, а «освежили» модель в 2019-ом. На старосветском рынке продажи этого автомобиля снижаются в течение последних нескольких лет, так, по итогам прошлого года европейцы купили 74 949 экземпляров, что на 24,4% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. Для сравнения, в пиковом для SUV 2018 году результат составлял 125 143 шт. Однако в текущем году у модели пока наблюдается положительная динамика: за первый квартал дилеры реализовали 22 757 машин, что на 6,7% больше, чем годом ранее.

На фото: прототип Mercedes-Benz GLC нового поколения

Уже давно стало известно о том, что Mercedes-Benz GLC нового поколения находится в разработке: в прошлом году прототипы новинки, спрятанные за маскировочной плёнкой, фотошпионы ловили в ходе дорожных тестов. Теперь немецкий производитель объявил дату премьеры: модель полностью рассекретят в начале грядущего лета, 1 июня. Анонс мероприятия компания сопроводила тизером (на превью), на котором видна часть кормы и боковины «второго» GLC.

Судя по изображению, задние фонари у GLC следующей генерации получат более тонкую форму, по сравнению с актуальным кроссовером. Также на крыше виден спойлер, а в нижнюю часть бампера интегрирован диффузор. Не исключено, что автомобиль на фото имеет отделку AMG-Line. В ходе смены поколения колёсная база новинки вырастет на 15 мм, а длина увеличится на 60 мм. Предполагается, что ширину GLC не тронут, а высота может стать меньше.





Оформление салона у нового Mercedes-Benz GLC будет таким же, как у актуального C-Class. На центральной консоли разместили крупный вертикальный сенсорный «планшет» мультимедийной системы MBUX, диагональ этого тачскрина – 11,9 дюйма. Уже базовая версия кроссовера получит виртуальную «приборку» (вероятно, диагональ этого экрана составит 12,3 дюйма).



В основу GLC второй генерации ляжет та же платформа, на которой базируется нынешняя «цешка». В компании отметили, что кроссовер в стандартном исполнении получит систему полного привода 4Matic. Автомобиль получит полноуправляемое шасси и сохранит пневмоподвеску. Известно, что гамму моторов в полном объёме электрифицируют: ожидаются и так называемые «мягкогибридные» силовые установки (где ДВС работает в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором), и подзаряжаемые гибриды с полноценным тяговым электромотором. У варианта PHEV дальность хода чисто на электротяге составит около 100 км (расчёт вели по циклу WLTP).



Вероятно, Mercedes-Benz GLC нового поколения позаимствует линейку силовых установок у С-Class. Напомним, в его гамме числится 2,0-литровый дизель с отдачей либо 200, либо 265 л.с. (максимальный крутящий момент – 440 Нм или 550 Нм соответственно), он работает с 48-вольтовым стартер-генератором. Такая схема даёт дополнительные 20 л.с. и 200 Нм, которые помогают при старте и в первые секунды разгона. В состав подобной установки входят и четырёхцилиндровые бензиновые моторы объёмом 1,5 литра (170 и 204 л.с.) и 2,0 литра (258 л.с.). В пару во всех случаях предлагается девятиступенчатый «автомат» 9G-Tronic.



Ранее дизайнер Kolesa.ru предположил, как, возможно, будет выглядеть Mercedes-Benz GLC следующего поколения. Совпали ли фантазии с реальностью, мы узнаем уже через две недели.