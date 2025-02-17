Москвич 3 и Нивы вошли в ТОП-10 самых востребованных автомобилей в январе 2025 года

При этом средний ценник в сегменте новых кроссоверов и внедорожников в минувшем месяце остался на прошлогоднем уровне.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, на российском рынке новых легковых автомобилей за январь 2025 года было реализовано около 89,1 тыс. машин, этот результат на 11% больше, чем годом ранее (согласно подсчётам агентства «Автостат»). Из них большую часть занимают кроссоверы и внедорожники: в первой десятке самых продаваемых моделей по итогам минувшего месяца автомобили сегмента SUV заняли сразу семь строчек.

На фото: Jetour Dashing

По данным Автостата (агентство использует сведения о госрегистрации новых машин в России), первую десятку самых востребованных SUV в январе 2025-го возглавляет выпускаемый на заводе под Тулой китайский кроссовер Haval Jolion с результатом 4139 экземпляров. «Серебро» досталось «поднебесному» паркетнику Chery Tiggo 7 Pro Max, показатель которого составил 4043 единицы. Замыкает тройку лидеров российский внедорожник Lada Niva Travel, который в январе разошёлся по стране тиражом 3101 шт.

Согласно этому рейтингу, в первую пятёрку также вошли паркетник Chery Tiggo 4 Pro (2822 экземпляра) и классический внедорожник Lada Niva Legend (2779 шт.). Вторую пятёрку составили такие китайские кроссоверы, как Geely Monjaro (2309 шт.), Haval M6 (2307 шт.), Changan CS55 Plus / Uni-S (2114 шт.), Haval F7 (2020 шт.) и Omoda C5 (1982 шт.).

На фото: Москвич 3

Исследование на основании собственной информационной базы провели эксперты Авито Авто. По их данным, интерес пользователей к сегменту кроссоверов и внедорожников в прошлом месяце вырос на 48,4%, то есть почти в полтора раза (по сравнению с январём 2024-го). Удивительно, но средний ценник в сегменте SUV за год не изменился: он по-прежнему составляет 3 199 000 рублей.

В первой пятёрке наиболее популярных брендов в сегменте SUV, по данным Авито Авто, числятся: Haval (его доля от общего интереса пользователей в сегменте равна 15,9%), Chery (11,7%), Geely (7,3%), Lada (7,1%) и Jetour (5,7%). Кстати, за прошедший год интерес клиентов сервиса к марке Jetour увеличился втрое.

ТОП-10 самых востребованных моделей сегмента SUV в январе по версии Авито Авто во многом повторяет список, составленный по данным о регистрации машин в РФ, однако есть и любопытные отличия. Так, пользователи интернет-сервиса проявили солидный интерес к Москвичу 3 (под этим именем на столичном заводе выпускается «перелицованный» JAC JS4), также многие сделали выбор в пользу кроссовера Jetour Dashing.

Место Модель Доля в общем интересе, % Средняя цена, рублей 1 Haval Jolion 5,4 2 549 000 2 Москвич 3 4,4 1 770 000 3 Lada Niva Legend 4,1 1 104 000 4 Chery Tiggo 7 Pro Max 3,9 3 070 000 5 Omoda C5 3,3 2 834 000 6 Chery Tiggo 4 Pro 3,2 2 100 000 7 Jetour Dashing 3,1 2 840 000 8 Haval F7 2,7 3 249 000 9 Lada Niva Travel 2,6 1 408 000 10 Haval M6 2,6 2 299 000

Эксперты подчеркнули, что в первую десятку наиболее популярных моделей вошли автомобили разных ценовых категорий. При этом самым доступным по стоимости предложением стал внедорожник Lada Niva Legend, его средний ценник составил 1 104 000 рублей. Максимальная средняя стоимость у Haval F7: показатель равен 3 249 000 рублей. Кстати, интерес пользователей к этой модели за прошедший год вырос в 4,7 раза.

Отметим, для клиентов Авито Авто предусмотрена функция «Условия фиксируются». Она позволяет зафиксировать все параметры выбранного пользователем автомобиля на 48 часов. «В течение этого времени заявленная стоимость и действующие спецпредложения останутся неизменными, что даёт возможность без спешки принять решение о покупке», — пояснил руководитель направления «Новые авто» в Авито Никита Ивахненко.