Москвич 3 и Нивы вошли в ТОП-10 самых востребованных автомобилей в январе 2025 года

Как Kolesa.ru сообщал ранее, на российском рынке новых легковых автомобилей за январь 2025 года было реализовано около 89,1 тыс. машин, этот результат на 11% больше, чем годом ранее (согласно подсчётам агентства «Автостат»). Из них большую часть занимают кроссоверы и внедорожники: в первой десятке самых продаваемых моделей по итогам минувшего месяца автомобили сегмента SUV заняли сразу семь строчек.
По данным Автостата (агентство использует сведения о госрегистрации новых машин в России), первую десятку самых востребованных SUV в январе 2025-го возглавляет выпускаемый на заводе под Тулой китайский кроссовер Haval Jolion с результатом 4139 экземпляров. «Серебро» досталось «поднебесному» паркетнику Chery Tiggo 7 Pro Max, показатель которого составил 4043 единицы. Замыкает тройку лидеров российский внедорожник Lada Niva Travel, который в январе разошёлся по стране тиражом 3101 шт.
Согласно этому рейтингу, в первую пятёрку также вошли паркетник Chery Tiggo 4 Pro (2822 экземпляра) и классический внедорожник Lada Niva Legend (2779 шт.). Вторую пятёрку составили такие китайские кроссоверы, как Geely Monjaro (2309 шт.), Haval M6 (2307 шт.), Changan CS55 Plus / Uni-S (2114 шт.), Haval F7 (2020 шт.) и Omoda C5 (1982 шт.).
Исследование на основании собственной информационной базы провели эксперты Авито Авто. По их данным, интерес пользователей к сегменту кроссоверов и внедорожников в прошлом месяце вырос на 48,4%, то есть почти в полтора раза (по сравнению с январём 2024-го). Удивительно, но средний ценник в сегменте SUV за год не изменился: он по-прежнему составляет 3 199 000 рублей.
В первой пятёрке наиболее популярных брендов в сегменте SUV, по данным Авито Авто, числятся: Haval (его доля от общего интереса пользователей в сегменте равна 15,9%), Chery (11,7%), Geely (7,3%), Lada (7,1%) и Jetour (5,7%). Кстати, за прошедший год интерес клиентов сервиса к марке Jetour увеличился втрое.
ТОП-10 самых востребованных моделей сегмента SUV в январе по версии Авито Авто во многом повторяет список, составленный по данным о регистрации машин в РФ, однако есть и любопытные отличия. Так, пользователи интернет-сервиса проявили солидный интерес к Москвичу 3 (под этим именем на столичном заводе выпускается «перелицованный» JAC JS4), также многие сделали выбор в пользу кроссовера Jetour Dashing.
|Место
|Модель
|Доля в общем интересе, %
|Средняя цена, рублей
|1
|Haval Jolion
|5,4
|2 549 000
|2
|Москвич 3
|4,4
|1 770 000
|3
|Lada Niva Legend
|4,1
|1 104 000
|4
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|3,9
|3 070 000
|5
|Omoda C5
|3,3
|2 834 000
|6
|Chery Tiggo 4 Pro
|3,2
|2 100 000
|7
|Jetour Dashing
|3,1
|2 840 000
|8
|Haval F7
|2,7
|3 249 000
|9
|Lada Niva Travel
|2,6
|1 408 000
|10
|Haval M6
|2,6
|2 299 000
Эксперты подчеркнули, что в первую десятку наиболее популярных моделей вошли автомобили разных ценовых категорий. При этом самым доступным по стоимости предложением стал внедорожник Lada Niva Legend, его средний ценник составил 1 104 000 рублей. Максимальная средняя стоимость у Haval F7: показатель равен 3 249 000 рублей. Кстати, интерес пользователей к этой модели за прошедший год вырос в 4,7 раза.
Отметим, для клиентов Авито Авто предусмотрена функция «Условия фиксируются». Она позволяет зафиксировать все параметры выбранного пользователем автомобиля на 48 часов. «В течение этого времени заявленная стоимость и действующие спецпредложения останутся неизменными, что даёт возможность без спешки принять решение о покупке», — пояснил руководитель направления «Новые авто» в Авито Никита Ивахненко.
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