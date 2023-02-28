«Москвич» готов расширить модельную линейку за полную компенсацию утильсбора

Большинство автопроизводителей в РФ на сегодняшний день получают компенсацию утилизационного сбора не в 100-процентном размере, так как это зависит от уровня локализации производства автомобилей на местных заводах. На сегодняшний день в легковом сегменте в полном объёме утильсбор возвращается только АВТОВАЗу, который выпускает автомобили бренда Lada. Однако такое положение дел устраивает не всех.

Фото с конвейера завода «Москвич»

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Татьяну Редько, директора по взаимодействию с госорганами и корпоративным связям автозавода «Москвич» в Совете федерации, производитель решил обсудить вопрос компенсаций утильсбора. Столичная компания предлагает гарантировать полную компенсацию утилизационного сбора вне зависимости от степени локализации.



На фото: кроссовер Москвич 3

Взамен «Москвич» обещает вложить эти возвращённые денежные средства в расширение модельного ряда марки за счёт новинок. По словам Татьяны Редько, вопрос полной компенсации утильсбора (деньги возвращаются в рамках промышленных субсидий) важен для производителя, так как это помогло бы «покрыть дефицит ресурсов».



В Минпромторге РФ идею о 100-процентной компенсации утильсбора вне зависимости от уровня локализации производства обсуждали ещё осенью прошлого года. Тогда участники обсуждения отмечали, что без полных компенсаций автопроизводители не могут наращивать локализацию. Тогда речь не шла об обязательствах реинвестировать возвращённый утильсбор. Правда, как отмечает издание, автокомпании в РФ подписали специнвестконтракты (СПИК), а они предусматривают инвестиции, направленные на увеличение уровня локализации.



На фото: салон кроссовера Москвич 3

Стоит отметить, что технологическим партнёром «Москвича» является российский производитель КАМАЗ. В его специнвестконтракт ещё в ноябре 2022 года были включены легковые автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а также с электромоторами. Согласно источникам издания, в документе числятся и обязательства по локализации.



Против послаблений для российских производителей выступил АВТОВАЗ: в частности, президент компании Максим Соколов снова напомнил о риске экспансий китайских производителей (на днях он отмечал, что их доля на авторынке РФ может вырасти до 40%). Кстати, под маркой «Москвич» на бывшем заводе Renault сейчас налажен выпуск кроссоверов китайской марки JAC (ранее Kolesa.ru уже проверил Москвич 3 на дороге). Любопытно, что АВТОВАЗ во второй половине текущего года намерен начать в Санкт-Петербурге сборку моделей пока неназванных (но, вероятно, китайских) партнёров под маркой Lada.

Фото с конвейера АВТОВАЗа

По словам Максима Соколова, «низко локализованная сборка имеет право как бизнес-модель существовать», однако он предполагает, что в итоге в течение ближайших двух-трёх лет в РФ машины начнут выпускать только методом «отвёрточной сборки». По словам ещё одного источника издания, в АВТОВАЗе обеспокоены также параллельным импортом, так как нередко ввозимые автомобили с пробегом стоят столько же (или меньше), сколько и Лады, но при этом у них более «богатое» оснащение. Ранее глава компании попросил Минпромторг увеличить объём господдержки по программе льготного автокредитования на 2023 год.

