Начатая Дональдом Трампом торговая война обрушила акции мировых автоконцернов

Президент США Дональд Трамп, как и обещал, ввёл 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики, а также 10-процентные пошлины на товары из Китая. На очереди — пошлины на товары из Европы. Ответные меры пока не приняты, но они наверняка будут, и это очень плохие новости для крупнейших автопроизводителей, ориентированных на глобальный рынок.

В ноябре прошлого года Дональд Трамп пообещал сразу после инаугурации на пост президента обложить 25-процентными пошлинами все товары, приходящие в США из Мексики и Канады, — эта мера преподносится им под соусом борьбы с нелегальной миграцией и наркотрафиком. На должность Трамп заступил 20 января, но обещанные пошлины ввёл с небольшой задержкой — они начнут действовать с 4 февраля. 10-процентные пошлины на китайские товары вводятся сверх уже имеющихся пошлин на ряд товаров: например, китайские электромобили минувшей осенью обложил 100-процентными пошлинами предыдущий президент США Джо Байден.

В автомобильной сфере объём торговли между США и Китаем сравнительно невелик (например, GM продаёт в США бензиновые кроссоверы Buick китайской сборки), а вот с Мексикой и Канадой автопром США за последние десятилетия сросся довольно плотно: по данным Automotive News, корпорация Stellantis получает из этих стран 40% своей продукции, реализуемой в США, у General Motors соответствующая доля составляет 30%, у Ford — 25%. Крупные европейские и японские автомобильные компании, а также южнокорейская Hyundai Motor Group имеют заводы в Мексике, работающие на рынок в США, 25-процентные пошлины рушат устоявшиеся бизнес-процессы и спровоцируют резкое повышение цен на новые автомобили.

Дорожать, разумеется, будут не только автомобили, но вообще все товары, следствием чего станет разгон инфляции и дальнейшее подорожание товаров и услуг. Мексика, Канада и Китай пообещали ответные меры на недружественные действия администрации Трампа, а именно пошлины на товары, приходящие в эти страны из США, что вызовет дополнительное напряжение и рост издержек у автопроизводителей. Неудивительно поэтому, что стоимость акций крупных автомобильных компаний сегодня пошла вниз: к вечеру 3 февраля снижение составило 4-8% в зависимости от компании, отскока пока не наблюдается.

Пошлины на товары из Европы, в том числе автомобили, — вопрос для Трампа тоже, судя по всему, решённый. Вчера Трамп официально объявил о намерении обложить пошлинами Европу, чтобы выровнять несправедливый, по его мнению, торговый баланс между США и ЕС, но пока не готов назвать точную дату и величину пошлин. Великобритания, возможно, избежит повышенных пошлин со стороны США, так как не входит в Евросоюз.

В целом картина для автоконцернов складывается безрадостная: находящиеся в кризисе Volkswagen, Stellantis и Nissan столкнутся с дополнительной нагрузкой на бизнес, которая может их окончательно потопить. Переносить производство из Мексики в США — это долго и дорого, а в условиях встречных пошлин — ещё и невыгодно, ведь собранные в США машины будут облагаться пошлинами в Мексике, Канаде и, скорее всего, в Европе, так как европейские власти тоже обещают Трампу ввести ответные меры на его тарифы.

Начатая Трампом торговая война так или иначе затронет весь мир, разгон инфляции в ведущих экономиках вызовет эффект домино: например, индийская рупия сегодня обновила исторический минимум, хотя в отношении Индии Трамп никаких пошлин не вводил. Вслед за рупией валятся и другие азиатские валюты. В общем, пока ещё, конечно, не новый глобальный экономический кризис, но предпосылки к нему складываются довольно внушительные.



Добавим, что сразу после инаугурации Дональд Трамп распорядился отменить все программы поддержки электромобилей в США, что станет дополнительным фактором нестабильности для автопроизводителей, тем более что Европа идёт в противоположном направлении и продолжает настаивать на том, что электромобили — единственно возможное будущее автопрома.



Обновление: вечером 3 февраля Дональд Трамп объявил, что после разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум он отложил на месяц введение пошлин на мексиканские товары, в течение этого месяца будут идти переговоры между США и Мексикой на тему разрешения сложившихся противоречий, а Мексика со своей стороны пообещался значительно усилить охрану границы с США. Ещё через несколько часов такую же отсрочку на тех же условиях (усиление охраны границы) получила Канада.