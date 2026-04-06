Недорогой кроссовер Volkswagen Taigun: на подходе рестайлинговая версия

06.04.2026 276 0 0
Компактному паркетнику Volkswagen подправили внешность, еще наверняка был расширен список доступного оборудования. Ожидается, что модель предложат с прежними моторами, при этом пятидверке могли отрядить новый автомат.

Бюджетный паркетник Volkswagen Taigun начал свою карьеру в 2021 году. Главным рынком для него остается Индия, где и налажено производство. Хотя местным эксклюзивом кроссовер все же не является: машины индийской сборки поставляют и в другие страны, причем кое-где такая пятидверка зовется T-Cross (не путать с глобальным VW T-Cross). Напомним, бюджетник VW делит платформу MQB-A0-IN с паркетником Skoda Kushaq, который тоже делают в Индии. Родственник от Шкоды пережил рестайлинг в начале текущего года. Ну а теперь пришла очередь и Taigun: опубликованы тизеры обновленной модели, премьера намечена на 9 апреля.

Кроссоверу достались новые фары, бамперы и радиаторная решетка. Головную оптику отныне вдобавок объединяет светящаяся полоска. Задние фонари все так же сделаны в виде плашки, при этом у них другая светодиодная начинка. Еще пересмотрен дизайн дисков (дореформенному паркетнику положены 16- или 17-дюймовые колеса).

Размеры рестайлингового Volkswagen Taigun пока не озвучены. Длина предшественника составляет 4221 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1612 мм, колесная база – 2651 мм. Паспортный дорожный просвет – вполне достойные 188 мм.

Интерьер еще не засвечен. Впрочем, внутри радикальных перемен, скорее всего, и нет – по крайней мере, салон Skoda Kushaq реформы почти не затронули. Зато, как и в случае с паркетником Шкоды, Taigun наверняка расширили список доступного оборудования: индийские СМИ надеются, что этот кроссовер тоже обзавелся массажером задних кресел и панорамным люком.

Двигатели, вероятно, менять не стали. VW Taigun предложат с бензиновыми турботройкой 1.0 TSI (115 л.с.) и турбочетверкой 1.5 TSI (150 л.с.). Базовому мотору наверняка оставили шестиступенчатую механику, а вот на смену классическому шестиступенчатому автомату должен был прийти восьмиступенчатый – как у Kushaq (у него аналогичные двигатели). Старший двигатель мог лишиться механики (опять же, как в случае с моделью Skoda) – тогда Taigun с 1.5 TSI будет доступен только с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG. Привод в любом случае исключительно передний.

Все подробности о рестайлинговом кроссовере Volkswagen Taigun узнаем позже на этой неделе.

