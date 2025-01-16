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  • Необычный кроссовер Kia Syros встал на конвейер: особого ажиотажа пока не наблюдается

Необычный кроссовер Kia Syros встал на конвейер: особого ажиотажа пока не наблюдается

16.01.2025 102 0 0

Производство нового компактного паркетника Kia стартовало в Индии, эта страна и станет дебютным и главным рынком для модели. Прием заказов там открыли в начале месяца, но цен все еще нет.

Презентация модели Kia Syros с довольно необычным дизайном состоялась в середине декабря прошлого года. Автомобиль длиной 3995 мм позиционируют в качестве кроссовера, хотя внешне он больше похож на компактвэн. Паркетник разработан в первую очередь для Индии. Прием предварительных заявок там открыли в самом начале января, но прайс-лист до сих не опубликован. Теперь же индийское подразделение Kia объявило о старте выпуска товарных машин на местном заводе марки.

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Одновременно в компании сообщили о том, что на данный момент (то есть почти за две недели) Syros собрал 10 258 заказов. Разумеется, это преподносится как успех. Но вот, например, на более крупный рестайлинговый Kia Seltos, который дебютировал летом 2023 года, всего за день в Индии было зарегистрировано свыше 13 000 заявок.

Kia Syros предложен с бензиновой турботройкой 1.0 T-GDI (120 л.с., 172 Нм) или турбодизелем 1.5 CRDi (116 л.с., 250 Нм). Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой механикой, бензиновому мотору еще положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, а дизелю – классический шестиступенчатый автомат. Привод в любом случае исключительно передний. В следующем году модель может получить электрическую версию.

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В списке стандартного оборудования паркетника значатся шесть подушек безопасности, передние и задние датчики парктроника, ESC. Дорогие комплектации имеют вентиляцию передних и задних сидений, климат-контроль (его настройки вынесены на отдельный экран, расположенный между виртуальной приборкой и тачскрином мультимедиа), беспроводную зарядку, двухсекционный люк в крыше, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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Публичный показ Kia Syros пройдет на выставке Bharat Mobility Global Expo, которая откроется в Индии уже завтра, 17 января. Ожидается, что цены объявят в феврале. Не исключено, что впоследствии Syros индийского производства отправят на экспорт.

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