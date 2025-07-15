Nissan Armada, Infiniti QX80 и новые рамные внедорожники могут прописаться в США

Не исключено, что на американский рынок выйдет SUV с возрождённым названием Nissan Xterra и преемник давно отправленного в отставку Infiniti QX4.

Японская компания Nissan, которая сейчас переживает далеко не лучшие времена, продолжает разрабатывать стратегии развития для различных рынков. Ранее производитель думал о том, чтобы наладить на заводе в Кантоне (штат Миссисипи, США) выпуск полностью электрических моделей своих брендов. Однако, судя по всему, теперь, на фоне недостаточно высокого спроса на «зелёные» машины, эти планы могли поменяться.

На фото: Nissan Armada

На прошлой неделе японские СМИ рассказали о том, что Honda и Nissan обсуждают возможность начала производства пикапов на заводе в Кантоне. Вероятно, это «план Б» для производителя, который в нынешней ситуации не готов вкладываться в дорогостоящее переоборудование предприятия под электромобили, которое, скорее всего, Ниссану не окупится.

По данным агентства Automotive News, которое ссылается на собственные источники, знакомые с планами компании, сейчас Nissan рассматривает возможность организации производства рамных пикапов и внедорожников на этом американском заводе (об участии в проекте Honda информации нет). По слухам, здесь могут наладить выпуск родственных внедорожников Nissan Armada и Infiniti QX80. Это не только позволило бы компании упрочить позиции моделей на ключевом рынке сбыта, но и помогло бы Ниссану избежать повышенных пошлин.

На фото: Infiniti QX80

Помимо этого, на конвейер предприятия в Кантоне могут встать ещё два новых внедорожника, которые будут созданы на базе пикапа Nissan Frontier следующего поколения. Отметим, актуальная модель, предназначенная для Штатов, дебютировала в 2021 году, а порцию обновок получил летом 2024-го.

Одна из грядущих новинок может получить возрождённое название Nissan Xterra, этот SUV выпускался в период с 1999 по 2015 годы. Ожидается, что наследника предложат либо с PHEV-установкой, либо с гибридной системой ePower. Не исключено, что его ближайшим родственником станет преемник Infiniti QX4 (просуществовал с 1996 по 2002 годы). Предположительно такой внедорожник сможет побороться за клиентов с Lexus GX.

На фото: актуальный пикап Nissan Frontier (версия PRO-4X)

Как отметили в агентстве, такое решение позволило бы заводу выпускать свыше 400 тыс. автомобилей ежегодно. Сейчас производственные мощности этого американского предприятия загружены лишь наполовину: на данный момент с конвейера сходят только среднеразмерый седан Altima и уже упомянутый среднеразмерный пикап Frontier.

Тем временем, в конце прошлого месяца стало известно о том, что полноразмерный внедорожник Nissan Armada (на других рынках – Patrol) обзавёлся «заряженной» версией с прибавкой Nismo к названию. Американский вариант SUV оснащается тем же двигателем, который есть в гамме стандартной модели – речь идёт о бензиновом битурбомоторе V6 VR35DDTT объёмом 3,5 литра. Его отдачу повысили на 35 «лошадок» до 466 л.с., максимальный крутящий момент прежний – 700 Нм; в пару положен девятиступенчатый автомат.