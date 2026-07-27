Nissan Dayz получил несколько обновок и вернул пару спецверсий

Цены посвежевших компактов, представленных на домашнем рынке, уже известны. За стартовый компакт здесь просят не менее 1 500 400 иен.

Nissan Dayz и его близнец Mitsubishi eK выпускаются с 2001 года, их производство налажено на мощностях СП NMKV (Nissan Mitsubishi Kei Vehicle). Напомним, этот дуэт лёг в основу топливного скандала, произошедшего в 2016 году: его итогом стало то, что компания Mitsubishi вошла в состав альянса Renault-Nissan. Актуальное поколение компактов появилось в 2019 году, а обновление они пережили осенью 2023 года.

На фото: посвежевший Nissan Dayz

Теперь японская марка рассказала о некоторых дополнительных обновках, которые достались актуальному кей-кару Nissan Dayz. Сообщается, что автомобилю повысили безопасность за счёт модернизации функции интеллектуального экстренного торможения: она использует более широкое горизонтальное поле обзора передней камеры. Ещё компакт получил функцию напоминания о пассажирах на заднем сиденье.

Кроме этого, посвежевшей модели достался порт USB Type-C спереди, а также пара новых двухцветных вариантов окраса кузова – белый со светло-коричневым верхом и жемчужный со светло-зелёным. При этом теперь у всех двухцветных вариантов дверные ручки оформлены в том же цвете, что и крыша автомобиля.

Хэтчбек по-прежнему представлен в двух версиях – стандартной и так называемой «молодежной» с прибавкой Highway Star к названию. Nissan Dayz имеет тот же 660-кубовый атмосферник мощностью 52 л.с., плюс турбоверсия мощностью 64 л.с. Помимо этого, предусмотрен стартер-генератор, который выдает 2,7 л.с. и помогает в течение первых секунд разгона. В пару предлагается вариатор Xtronic, привод – передний или полный.

Цены посвежевших компактов уже известны: на домашнем рынке за стартовую версию здесь просят не менее 1 500 400 иен (эквивалентно примерно 716 тыс. рублей по текущему курсу). Топовый вариант с передним приводом стоит 1 964 600 иен (около 938 млн рублей). Покупка «полноприводника» обойдётся в 1 677 500 – 2 140 600 иен, то есть около 0,8 – 1,02 млн рублей.

На фото: Nissan Dayz Highway Star Urban Chrome 1 / 2 На фото: Nissan Dayz Highway Star Urban Chrome 2 / 2

Ещё сегодня, 27 июля 2026 года, в компании объявили о старте продаж вернувшихся спецверсий, подготовленных Nissan Motorsports & Customize. Речь идёт о Nissan Dayz Highway Star Urban Chrome и о Dayz Bolero. В первом случае модели положены иное оформление передней части, ряд хромированных декоративных вставок, в том числе на боковинах, серебристые корпуса наружных зеркал, оригинальные 15-дюймовые алюминиевые колёсные диски, а сидения в салоне отделаны водонепроницаемыми материалами. В палитре появился вариант с титаново-серым кузовом и чёрной крышей.

На фото: Nissan Dayz Bolero 1 / 2 На фото: Nissan Dayz Bolero 2 / 2

В свою очередь Nissan Dayz Bolero имеет разные варианты окраса кузова, к примеру, розовую нижнюю половину, чёрные стойки крыши, белый верх, того же цвета дверные ручки и корпуса наружных зеркал. При этом у вариантов с однотонным кузовом (теперь предусмотрен в том числе чёрный цвет) ручки дверей и корпуса зеркал окрашены в тот же белый цвет, что и эксклюзивные 14-дюймовые колёсные диски. Интерьер оформлен в бежевых и розовых оттенках.

За Nissan Dayz Highway Star Urban Chrome сейчас в Японии просят от 1 811 700 до 2 217 600 иен (около 0,87 – 1,06 млн рублей), а за вариант с прибавкой Bolero – от 1 653 300 до 1 830 400 иен (около 789 – 874 тыс. рублей).

Напомним, минувшей весной Nissan рассекретил обновлённый кей-кар Sakura, который представляет собой полностью электрическую версию Dayz.