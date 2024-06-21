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Nissan Murano следующего поколения: новые изображения

21.06.2024 206 0 0

Японская компания готовит новое поколение своего кроссовера, и благодаря свежим шпионским фотографиям у нас есть возможность представить, как будет выглядеть автомобиль.

Среднеразмерный кроссовер Murano, названный в честь одного из островов Италии, ведёт свою историю с 2002 года, именно тогда началось производство модели первого поколения. Изначально она разрабатывалась исключительно для американского рынка подразделением Nissan USA, однако уже через два года кроссовер вышел на европейский и японский рынки. Сегодня на конвейере уже третье поколение паркетника, которое было представлено в апреле 2014 года. Кстати, в 2016 году производство Murano было налажено в России на бывшем уже заводе Nissan в Санкт-Петербурге.  В конце 2018 года кроссовер получил лёгкий рестайлинг, а сейчас готовится к премьере полностью новое поколение, и мы уже можем рассмотреть основные особенности его внешнего вида.

Нынешний Nissan Murano
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Нынешний Nissan Murano
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Нынешний Nissan Murano
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Четвёртая генерация сохранит знакомые пропорции, однако дизайн станет совершенно новым, сделанным в актуальной стилистике бренда. Больше всего общего у будущей новинки с электрическим кроссовером Ariya — схожая пластика кузова, форма бокового остекления с молдингом, доходящим до заднего стекла. Передняя часть будет оригинальной: здесь тоже своего рода «двухэтажные» фары, однако они более традиционные, так как в верхней части расположены основные фары в узких горизонтальных блоках, а ниже ходовые огни в виде выстроенных по вертикали штрихов. Последние визуально объединены горизонтальными перекладинами решётки радиатора. Сбоку можно отметить нисходящую поясную выштамповку и традиционные дверные ручки. Что же касается задней части, то здесь интересны фонари, растянувшиеся во всю ширину кормы и наделённые оригинальной графикой в виде узких вертикальных элементов. Ниша номерного знака впервые в истории модели разместится в заднем бампере.

Рендер нового Nissan Murano

Ожидается, что в целях экономии новый Murano будет построен на доработанной переднеприводной платформе нынешнего поколения. Рестайлинговый кроссовер третьей генерации предлагался с единственным атмосферным мотором V6 3.5 мощностью 264 л.с., новая же модель может получить двигатель с турбонаддувом. А на смену вариатору придёт 9-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Рендер нового Nissan Murano

Премьера нового Nissan Murano ожидается в течение этого года.

Между тем, хорошо известный в России Qashqai предыдущего уже поколения получил ещё один рестайлинг.

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