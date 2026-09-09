Nissan Pixo готовится к дебюту: ещё один родственник Renault Twingo и Dacia New Spring

Премьера ещё одной крохи, предназначенной для европейской рынка, пройдёт через пару недель – 23 сентября 2026 года.

Актуальный субкомпактный хэтчбек французской марки – Renault Twingo четвёртого поколения – дебютировал в ноябре 2025 года. Он получил полностью электрическую начинку и дизайн экстерьера в стиле ретро. Его первый технический близнец – новый кросс-хэтчбек Dacia Spring – был представлен вечера, 8 сентября 2026-го. Ему досталась собственная, «с налётом брутальности», внешность, но аналогичная начинка. Теперь стало известно о том, что к дебюту готовится третий родственник, на этот раз от японской марки.

Тизер Nissan Pixo

Итак, замкнёт трио маленький хэтчбек, которому досталось название Nissan Pixo. Напомним, впервые информация о том, что японская компания готовит близнеца Renault Twingo, появилась весной 2025-го (то есть когда «донор» ещё существовал в статусе концепта). Теперь же европейский офис Nissan официально анонсировал новинку, обнародовал её имя с помощью мало информативного тизера, а также назвал дату презентации – 23 сентября 2026-го.

На фото: актуальный Renault Twingo

В компании отметили, что у Nissan Pixo будет собственная внешность, отличная от ближайших родственников. Судя по тизеру, новинка может получить дизайн в стиле 80-ых и пиксельный рисунок светотехники. Ожидается, что по габаритам хэтчбек Nissan будет близок к «донору»: напомним, длина актуального Twingo равна 3789 мм, ширина – 1720 мм, высота – 1491 мм, расстояние между осями – 2493 мм, а максимальный дорожный просвет составляет 143 мм.

Официально в компании о технике пока не рассказали, однако очевидно, что её Nissan Pixo разделит с Renault Twingo и Dacia Spring. Указанные модели оснащаются 82-сильным электродвигателем, который установлен на передней оси. Максимальный крутящий момент этого мотора равен 175 Нм. На разгон с места до «сотни» у пятидверок уходит 12,1 секунды, а их максимальная скорость ограничена отметкой в 130 км/ч.

На фото: Dacia New Spring

Ещё новые Renault Twingo и Dacia Spring оснащаются безальтернативной литий-железо-фосфатной тяговой батареей, её полезная ёмкость составляет 27,5 кВт*ч. У «француза» максимальный запас хода на одной зарядке составляет 263 км (при расчёте по циклу WLTP), у модели румынской марки за счёт иного дизайна – 250 км. Мощность зарядки переменным током – 6,6 кВт, за доплату её предлагается повысить до 11 кВт. Мощность зарядки постоянным током – 50 кВт.

Цены Nissan Pixo станут известны позже. Отметим, стоимость Renault Twingo на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии на сегодняшний день стартует с 19 990 евро (эквивалентно примерно 1,99 млн рублей по текущему курсу). В свою очередь, в пресс-службе Dacia пообещали, что все версии New Spring окажутся не дороже 20 тыс. евро.

Nissan Pixo станет электромобилем начального уровня в европейской линейке марки, которая на сегодняшний день включает в себя хэтчбек Micra, кроссоверы Ariya и Leaf. В дальнейшем гамму пополнит «зелёный» Juke, а вот от Qashqai с полностью электрической начинкой производитель решил отказаться.