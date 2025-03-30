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Новая Audi TT: какой она может быть

30.03.2025 389 0 0

Недавно появилась информация о том, что в Audi подумывают о новом поколении спорткара ТТ. Мы решили представить, как может выглядеть новинка в актуальном стиле компании.

Компактное купе TT ведёт свои историю с 1995 года, именно тогда на Франкфуртском автосалоне показали одноимённый концепт, а серийная версия дебютировала в 1998 году. Последнее (третье по счёту) на сегодняшний день поколение появилось в 2014 году и продержалось на конвейере до конца 2023 год﻿а. Ранее считалось, что прямого наследника автомобиль не получит, однако сейчас стало известно о том, что таковой всё-таки может появиться. Это можно объяснить тем, что в нынешней гамме Audi фактически отсутствуют яркие модели (в частности, купе и родстеры/кабриолеты, ведь среднемоторный спорткар R8 также в прошлом году сошёл с конвейера).

Audi TT первого поколения
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Audi TT первого поколения
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Audi TT второго поколения
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Audi TT второго поколения
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Audi TT третьего поколения
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Audi TT третьего поколения
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Безусловно, ТТ является одной из самых харизматичных моделей компании, в то же время её дизайн — один из самых консервативных, ведь в трёх поколениях купе практически не изменило свою форму. Пока нет никакой информации о том, как может выглядеть будущий наследник, поэтому мы можем ориентироваться разве что на самые новые модели Audi, сделанные в новой стилистике бренда. Пропорции автомобиля остались неизменными, при этом он получил новую переднюю часть с более крупной решёткой радиатора и узкими фарами с пиксельными ходовыми огнями в верхней части. Появились новые боковые зеркала и дверные ручки, как у новых A5 и A6, а заострённая форма боковых задних окон аналогична первым двум поколениям модели. Фонари сделаны в актуальной стилистике всех новых моделей компании — единым элементом со светодиодной полосой во всю ширину кормы. Завершают образ шестиспицевые колёсные диски, являющиеся отсылкой к похожим колёсам на модели первого поколения.

Рендер новой Audi TT

Пока нет подтверждённой информации о технических особенностях вероятного наследника модели ТТ. Предполагается лишь, что он может получить полностью электрическую либо гибридную начинку. Последнее же поколение модели было построено на модульной платформе MQB, моторная гамма состояла из бензиновых турбированных 2.0 TFSI и 2.5 TFSI мощностью от 197 до 400 л.с. в версии TT RS.

Рендер новой Audi TT

Возможная дата дебюта нового спорткупе пока также неизвестна, сейчас у компании Audi есть более важная задача по выходу из кризиса, связанному с падением продаж и прибыли.

Напомним, недавно появилась свежая информация о первенце нового бренда AUDI без четырёх колец.    

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