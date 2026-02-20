Новинки ×

Новая BMW 4 серии: первые изображения

20.02.2026 853 0 0
Новая BMW 4 серии: первые изображения

Не так давно мы опубликовали рендеры седана 3 серии следующего поколения, теперь же представим, как может выглядеть купе на его базе.

Четвёртая серия BMW появилась в гамме баварского автопроизводителя в 2013 году, придя на смену купе и кабриолетам третьей серии. Нынешнее (второе по счёту) поколение с заводским индексом G22 дебютировало летом 2020 года, а в начале 2024 года модель получила рестайлинг. Пока не было шпионских фотографий прототипов нового поколения, однако мы можем ориентироваться на дизайн будущего седана 3 серии, который будет представлен в двух версиях — традиционной и полностью электрической.

Нынешнее купе BMW 4 серии
Нынешнее купе BMW 4 серии
1 / 3
Нынешнее купе BMW 4 серии
Нынешнее купе BMW 4 серии
2 / 3
Нынешнее купе BMW 4 серии
Нынешнее купе BMW 4 серии
3 / 3

Передняя часть наверняка будет выполнена в той же стилистике: автомобиль получит вытянутые по горизонтали «ноздри» решётки радиатора, визуально объединённые с фарами. Графика ходовых огней у всех моделей Neue Klasse пока проглядывается примерно одинаковая и представляет из себя пару диагональных сегментов с каждой стороны. Фонари также имеют схожую стилистику: они сделаны относительно узкими, а графика выполнена в виде горизонтальных полосок, расширяющихся по краям. Вполне вероятно, ниша номерного знака переместится с крышки багажника на задний бампер — такое решение не характерно для купе третьей и четвёртой серий, однако такое решение будет применено на новом Х5, номерной знак которого также ранее всегда крепился на багажной двери.

Рендер нового купе BMW 4 серии

В техническом плане купе должно быть идентично седану. Последний будет построен на модернизированной версии нынешней платформы CLAR (Cluster Architecrure). Под капотом можно ожидать достаточно широкую гамму бензиновых и дизельных моторов, а топовым «гражданским» вариантом может стать модель M450 по аналогии с будущим седаном М350, который получит 3,0-литровый турбированный мотор мощностью порядка 420 л.с. и заменит 382-сильную модификацию M340i.

Рендер нового купе BMW 4 серии

Премьера седанов третьей серии в обоих вариациях ожидается в течение этого года, купе же традиционно выйдет позже. Между тем, на прошлой неделе мы рассказывали об опыте владения BMW Z4 второго поколения.    

купе рендеры "Колёса.ру" новинки BMW BMW 4 серия
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Вдох глубокий, три-четыре: как проверить и заменить воздушный фильтр Воздушный фильтр двигателя – один из самых недооцененных «расходников». К сожалению, подавляющее большинство автовладельцев относятся к нему довольно безответственно и забывают, что в процес... 98 0 0 20.02.2026
Статьи / Практика Красиво? Практично! Для чего нужны коврики в автомобиль и как их выбрать Трудно представить автомобиль, находящийся в заботливых руках, но не имеющий в салоне коврики. Они уже давно стали необходимой деталью интерьера любой машины, и это неспроста: они не только... 1878 0 0 19.02.2026
Статьи / Колёсная база Как прогревать двигатель зимой и нужно ли это делать Споры о том, нужен ли прогрев двигателя в мороз, возникают каждую зиму. Одни держат мотор на холостых по 15 минут, другие трогаются сразу после запуска. Современные технологии изменили требо... 561 0 0 19.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76868 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46952 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19621 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
21 Помощь не требуется: куда делось братство водителей
3 Дональд Трамп снёс фундамент экоповестки и снял почти все ограничения...
3 Nissan Murano II (Z51) с пробегом: дорогой ремонт V6 и вариатор, котор...
Новые комментарии
Change privacy settings