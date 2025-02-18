Новинки ×

Новый кроссовер Lada B-Cross: первые изображения

18.02.2025 14222 4 2

Российский автопризводитель готовит к премьере новый кроссовер, который также примерит новый стиль бренда. Пользуясь имеющейся информацией, мы решили составить собственное представление о внешнем виде паркетника.


Как мы уже рассказывали в конце прошлого месяца, АВТОВАЗ продемонстрировал несколько перспективных разработок, одной из которых был новый кроссовер в стиле Нивы, и его рендеры мы опубликовали пару недель назад. Сегодня же рассмотрим не менее интересную новинку — паркетник на платформе Весты, который пока имеет обозначение B+ Cross. У нас в распоряжении пока лишь несколько изображений макета (включая видео), в основном сзади. Несмотря на их невысокое качество, составить полное представление о внешности кроссовера всё-таки можно.

Рендеры новой Нивы
1 / 2
Рендеры новой Нивы
2 / 2

Особенно интересным представляется дизайн будущей новинки, который является долгожданным развитием ставшего уже привычным Х-стиля. Характерные Х-образные элементы сохранились со всех сторон кузова, но теперь сделаны несколько иначе. Спереди они выражены в размашистых светодиодных огнях, внутри которых расположились основные блоки фар. Сама передняя часть сделана практически вертикальной, а решётка имеет правильную прямоугольную форму. На боковинах также есть «иксы», они сформированы выштамповками в верхней части крыльев и дверей, а также почти вертикальными углублениями в нижней части. Форма бокового остекления достаточно простая и может напомнить кроссоверы многих других марок. У кроссовера «скрытые» передние стойки, чёрная крыша и чёрные боковые зеркала. Необычной деталью здесь стали серебристые накладки на задние стойки с парой декоративных выемок, что вызывает ассоциации с оригинальной Нивой. Лучше всего на данный момент продемонстрирована задняя часть кроссовера: здесь также сделаны Х-образные светодиодные ходовые огни в фонарях, а между ними расположилась контрастная декоративная планка с буквенным обозначением компании.

Рендер нового кроссовера Lada

Как уже говорилось, в основу нового паркетника ляжет платформа от Lada Vesta. Можно ожидать, что эта платформа будет модернизирована для новых моделей. О других технических особенностях пока нет подтверждённой информации, однако вполне вероятно, что и моторная гамма будет позаимствована у Весты. Сейчас она включает в себя 1,6-литрвый мотор мощностью 106 л.с., а также 1,8-литровый мощностью 122 л.с.  

Рендер нового кроссовера Lada

Полноценная премьера новинки, имя которой пока не объявлено, ожидается ближайшим летом на Петербургском экономическом форуме.

Напомним, в прошлом месяце АВТОВАЗ показал гоночный седан Lada Iskra.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Lada Lada Vesta Lada Niva Legend

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
4 комментария
18.02.2025 10:15
Papirus

Жуткая смесь китайского с рязанским...
Представляю, как сейчас икается Стиву Маттину.

18.02.2025 14:44
Славуня

Что именно жуткого? Пусть наконец то выпустят нормальный кроссовер а не ниву тревел где кроме проходимости и постоянных финансовых вливвний ничего нет.Веста кросс не в счёт.Автовазу необходимо расширять модельный ряд.

1
18.02.2025 17:26
Игорь Алексеев

Давно наблюдаю за творчеством Никиты, думаю пора Никиту назначать шеф-дизайнером АвтоВАЗа!!!

18.02.2025 20:19
787311@mail.ru

Не по Сеньке шапка.

Новые статьи

Статьи / Путешествия Проехали БАМ от края до края на автомобиле Байкало-Амурская магистраль – одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Отпраздновать 50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали можно разными способами. Но самый... 86 0 0 18.02.2025
Статьи / Популярные вопросы Штрафы за нарушение ПДД с января 2025 года: что изменилось Все слышали, что с 1 января 2025 года вступил в силу федеральный закон № 490-ФЗ от 26 декабря 2024 года. Этот закон внес поправки в КоАП, которые ввели новые штрафы за нарушение ПДД и измени... 326 0 0 17.02.2025
Статьи / Практика Черная и белая магия: что такое колдун, или механический регулятор тормозных усилий Современный автомобилист при слове «колдун» всерьез задумается о магии, а вот лет 20 назад никому не нужно было пояснять, что речь идет о механическом регуляторе тормозных усилий. Однако ска... 1009 1 2 15.02.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 68180 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 23764 3 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 15224 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
9 Авторынок Ослабевшая Audi идёт в лакшери-сегмент вслед за DS и Jaguar
5 Внедорожник По четверти миллиона за дверь: тест-драйв Suzuki Jimny
4 Купе Революция спустя 60 лет эволюции: как Chevrolet Corvette наконец стал среднемоторным суперкаром
Новые комментарии
Change privacy settings