В начале этого месяца фотошпионами были замечены первые прототипы нового кроссовера Toyota, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть автомобиль.

Модель Toyota Corolla Cross первого и единственного пока поколения дебютировала летом 2020 года в Таиланде, позже она вышла на рынок США, Европы и Японии. Замеченные на дорогах общего пользования прототипы имеют кузов именно от этого паркетника. Пока точно неизвестно, какую модель тестирует японский автопроизводитель, однако есть вероятность, что это испытательные образцы Corolla Cross следующего поколения (либо модели, которая её заменит).

Нынешняя Toyota Corolla Cross (европейская версия) 1 / 3 Нынешняя Toyota Corolla Cross (европейская версия) 2 / 3 Нынешняя Toyota Corolla Cross (европейская версия) 3 / 3

В плане внешности мы ориентировались на один из самых свежих концептов компании – Corolla Concept, продемонстрированный в прошлом году на выставке Japan Mobility Show. Изображённый на рендерах кроссовер получил аналогичное оформление передней части с оригинальным рисунком светодиодных ходовых огней и вертикальными блоками основного света. Сохранились также характерные выштамповки в нижней части дверей и вертикальные декоративные вставки в передних крыльях рядом с лючком для подзарядки. Форма кузова же сделана более похожей на нынешнюю модель, за исключением разве что более сильного наклона задних стоек. Растянутые во всю ширину кормы фонари сделаны в стиле концепта, равно как и дизайн колёсных дисков.

Рендер новой Toyota Corolla Cross

Нынешний паркетник Corolla Cross сделан на платформе GA-C, разработанной в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture). На ней также построены кроссовер C-HR первого поколения и обычная Corolla. Что же касается новинки, то можно ожидать появления новой платформы с 800-вольтовой архитектурой (все модели нынешней «тележки» e-TNGA имеют 400-вольтовую архитектуру), на которой будет сделан целый ряд новых гибридов и электромобилей компании.

Рендер новой Toyota Corolla Cross

Между тем, вчера состоялась премьера серийного пикапа на базе Toyota Corolla Cross.